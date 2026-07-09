Украина вскоре получит новый пакет ракет для Patriot, но этого недостаточно, - Зеленский. ВИДЕО
В ближайшее время Украина получит партию ракет PAC-3 для систем Patriot.
Об этом президент Зеленский заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сейчас придет одна партия, не буду говорить, когда. Одна партия PAC-3, мы договорились. Но этого мало.
Единственный правильный вариант - это альтернатива для PAC-3", - сказал он.
По словам Зеленского, в течение ближайших недель будут пытаться собрать страны, вошедшие в антибаллистическую коалицию.
"Это страны, в которых есть предприятия, производящие компоненты для нашей будущей системы под названием Freya. Это наша противоракетная система. Мы называем ее европейской, она будет находиться под руководством Украины. В нее войдут до 7 стран", - добавил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.
- По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.
- Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль