Украина вскоре получит новый пакет ракет для Patriot, но этого недостаточно, - Зеленский. ВИДЕО

В ближайшее время Украина получит партию ракет PAC-3 для систем Patriot.

Об этом президент Зеленский заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас придет одна партия, не буду говорить, когда. Одна партия PAC-3, мы договорились. Но этого мало.

Единственный правильный вариант - это альтернатива для PAC-3", - сказал он.

По словам Зеленского, в течение ближайших недель будут пытаться собрать страны, вошедшие в антибаллистическую коалицию.

"Это страны, в которых есть предприятия, производящие компоненты для нашей будущей системы под названием Freya. Это наша противоракетная система. Мы называем ее европейской, она будет находиться под руководством Украины. В нее войдут до 7 стран", - добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.

Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.

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