На производство ракет Patriot в Украине уйдут годы, это не будет быстрым решением, - Bloomberg
Инициатива президента США Дональда Трампа по налаживанию в Украине производства ракет-перехватчиков для систем Patriot не сможет оперативно укрепить украинскую ПВО, ведь реализация такого проекта займет годы.
Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что производство ракет для систем Patriot, особенно в крупных масштабах, станет чрезвычайно сложной задачей.
"Уровень сложности зависит от того, какой именно тип ракет будет производить новая линия. Вариант PAC-3, способный перехватывать баллистические ракеты и стоимостью около 5 миллионов долларов за единицу, является одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. В настоящее время эти ракеты производят только в двух странах - США и Японии", - говорится в материале.
Руководитель отдела обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер пояснила, что производство ракет Patriot занимает годы, поэтому украинское производство таких ракет не сможет появиться в те сроки, когда они нужны больше всего.
"Кроме того, способность Украины быстро производить дроны и ракеты вряд ли можно перенести на производство Patriot из-за строгих американских ограничений на передачу технологий", — отметила она.
Цепочки поставок для нынешнего производства уже работают на пределе возможностей, а открытие новой производственной линии потребует специализированного оборудования и подготовки персонала, что также затянет реализацию проекта.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.
- По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, способные сбивать баллистические ракеты.
- Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.
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