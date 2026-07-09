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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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На производство ракет Patriot в Украине уйдут годы, это не будет быстрым решением, - Bloomberg

Лицензии на производство Patriot: почему это займет много времени?

Инициатива президента США Дональда Трампа по налаживанию в Украине производства ракет-перехватчиков для систем Patriot не сможет оперативно укрепить украинскую ПВО, ведь реализация такого проекта займет годы.

Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что производство ракет для систем Patriot, особенно в крупных масштабах, станет чрезвычайно сложной задачей.

"Уровень сложности зависит от того, какой именно тип ракет будет производить новая линия. Вариант PAC-3, способный перехватывать баллистические ракеты и стоимостью около 5 миллионов долларов за единицу, является одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. В настоящее время эти ракеты производят только в двух странах - США и Японии", - говорится в материале.

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Руководитель отдела обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер пояснила, что производство ракет Patriot занимает годы, поэтому украинское производство таких ракет не сможет появиться в те сроки, когда они нужны больше всего.

"Кроме того, способность Украины быстро производить дроны и ракеты вряд ли можно перенести на производство Patriot из-за строгих американских ограничений на передачу технологий", — отметила она.

Цепочки поставок для нынешнего производства уже работают на пределе возможностей, а открытие новой производственной линии потребует специализированного оборудования и подготовки персонала, что также затянет реализацию проекта.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.
  • По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, способные сбивать баллистические ракеты.
  • Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.

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Автор: 

ПВО (3820) США (29670) Трамп Дональд (8319) Patriot (482)
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Топ комментарии
+10
Ну от для чого збивати чергову хвилю потужно-незламного екстазу в племені зелених довпойопів???
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09.07.2026 09:04 Ответить
+7
Якщо при владі й надалі буде Зєльцман і його шобла, то на виробництво ракет підуть сотні років. Доведено будівництвом заводу Рейнметал.
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09.07.2026 09:05 Ответить
+3
замовте кварталу95,і 3000 ракет готові до кінця року,цухерман з хламіндічем зуб дають......
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09.07.2026 09:05 Ответить

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