На виробництво ракет Patriot в Україні підуть роки, це не буде швидким рішенням, - Bloomberg

Ініціатива президента США Дональда Трампа щодо налагодження в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot не зможе оперативно посилити українську ППО, адже реалізація такого проєкту триватиме роками.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що виробництво ракет до систем Patriot особливо у великих масштабах, стане надзвичайно складним завданням.

"Рівень складності залежить від того, який саме тип ракет вироблятиме нова лінія. Варіант PAC-3, здатний перехоплювати балістичні ракети та вартістю близько 5 мільйонів доларів за одиницю, є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Наразі ці ракети виробляють лише у двох країнах - США та Японії", - йдеться в матеріалі.

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Керівниця напряму оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер пояснила, що виробництво ракети Patriot займає роки, тому українське виробництво таких ракет не зможе з'явитися у ті строки, коли вони найбільше потрібні.

"Крім того, здатність України швидко виробляти дрони й ракети навряд чи можна перенести на виробництво Patriot через суворі американські обмеження на передачу технологій", - зазначила вона.

Ланцюги постачання для нинішнього виробництва вже працюють на межі можливостей, а відкриття нової виробничої лінії потребуватиме спеціалізованого обладнання та підготовки персоналу, що також затягне реалізацію проєкту.

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.

За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.

Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.

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