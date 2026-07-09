На виробництво ракет Patriot в Україні підуть роки, це не буде швидким рішенням, - Bloomberg
Ініціатива президента США Дональда Трампа щодо налагодження в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot не зможе оперативно посилити українську ППО, адже реалізація такого проєкту триватиме роками.
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що виробництво ракет до систем Patriot особливо у великих масштабах, стане надзвичайно складним завданням.
"Рівень складності залежить від того, який саме тип ракет вироблятиме нова лінія. Варіант PAC-3, здатний перехоплювати балістичні ракети та вартістю близько 5 мільйонів доларів за одиницю, є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Наразі ці ракети виробляють лише у двох країнах - США та Японії", - йдеться в матеріалі.
Керівниця напряму оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер пояснила, що виробництво ракети Patriot займає роки, тому українське виробництво таких ракет не зможе з'явитися у ті строки, коли вони найбільше потрібні.
"Крім того, здатність України швидко виробляти дрони й ракети навряд чи можна перенести на виробництво Patriot через суворі американські обмеження на передачу технологій", - зазначила вона.
Ланцюги постачання для нинішнього виробництва вже працюють на межі можливостей, а відкриття нової виробничої лінії потребуватиме спеціалізованого обладнання та підготовки персоналу, що також затягне реалізацію проєкту.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.
- За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.
- Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.
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