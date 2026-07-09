Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до Patriot, але цього замало, - Зеленський. ВIДЕО
Найближчим часом Україна отримає пакет ракет PAC-3 до систем Patriot.
Про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зараз прийде один пакет, не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовились. Але цього замало.
Єдиний правильний варіант - це альтернатива для PAC-3", - сказав він.
За словами Зеленського, протягом найближчих тижнів намагатимуться зібрати країни, що увійшли в антибалістичну коауліцію.
"Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутьої системи під назвою Freya. Це наша антибалістична система. Ми її називаємо європейською, вона буде під головуванням України. Туди увійдуть до 7 країн", - додав глава держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.
- За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.
- Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.
Топ коментарі
+13 Vasya #607130
показати весь коментар09.07.2026 11:25 Відповісти Посилання
+7 Псамметих II
показати весь коментар09.07.2026 11:30 Відповісти Посилання
+3 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар09.07.2026 11:31 Відповісти Посилання
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