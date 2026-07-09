Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до Patriot, але цього замало, - Зеленський. ВIДЕО

Найближчим часом Україна отримає пакет ракет PAC-3 до систем Patriot.

Про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зараз прийде один пакет, не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовились. Але цього замало.

Єдиний правильний варіант - це альтернатива для PAC-3", - сказав він.

За словами Зеленського, протягом найближчих тижнів намагатимуться зібрати країни, що увійшли в антибалістичну коауліцію.

"Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутьої системи під назвою Freya. Це наша антибалістична система. Ми її називаємо європейською, вона буде під головуванням України. Туди увійдуть до 7 країн", - додав глава держави.

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.

За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.

Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.

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