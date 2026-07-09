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Новини Ракети до Patriot для України
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Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до Patriot, але цього замало, - Зеленський. ВIДЕО

Найближчим часом Україна отримає пакет ракет PAC-3 до систем Patriot.

Про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зараз прийде один пакет, не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовились. Але цього замало.

Єдиний правильний варіант - це альтернатива для PAC-3", - сказав він.

За словами Зеленського, протягом найближчих тижнів намагатимуться зібрати країни, що увійшли в антибалістичну коауліцію. 

"Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутьої системи під назвою Freya. Це наша антибалістична система. Ми її називаємо європейською, вона буде під головуванням України. Туди увійдуть до 7 країн", - додав глава держави.

Читайте: На виробництво ракет Patriot в Україні підуть роки, це не буде швидким рішенням, - Bloomberg

Що передувало?

  • Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.
  • За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.
  • Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ять країн створять у Європі центр обслуговування ракет до Patriot, - підписано угоду

Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Patriot (519)
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Топ коментарі
+13
Виглядає як чергове запрошення для масованого удару🤦 коли ти вже заткнешся? Не можна вирішувати це питання мовчки?!
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09.07.2026 11:25 Відповісти
+7
дешевий актор которий хоче бути у центрі уваги, якій хоче бути переможцем. Нев же це не зрозуміло, навіщо воно теревенькає
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09.07.2026 11:30 Відповісти
+3
Команда Зеленського вже не вивозить, потрібно Зеленському йти у відставку!
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09.07.2026 11:31 Відповісти

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