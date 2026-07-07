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Новости Отношения Украины и Польши
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В Польше возник спор между правительством и президентом из-за передачи Украине ракет для системы Patriot

Президент и правительство Польши публично поспорили из-за ракет для Украины

В Польше продолжается публичная полемика между президентом Каролем Навроцким и правительством по поводу передачи Украине ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Представители власти обменялись взаимными обвинениями относительно того, кто принимал это решение и кто несет за него ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети Х, что окружение президента распространяет ложную информацию, утверждая, что Кароль Навроцкий не знал о передаче Украине ракет.

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По словам министра, этот вопрос обсуждался 10 и 17 февраля, а также 24 марта на заседаниях комитета безопасности Совета министров с участием представителя президентского Бюро национальной безопасности. Кроме того, соответствующую информацию получал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично обсуждал этот вопрос с Навроцким.

"Окружение президента лжет, утверждая, что президент Навроцкий не знал о технике, которую передавали Украине", — написал Косиняк-Камыш.

Президент Польши Кароль Навроцкий также отреагировал в социальной сети Х. Он заявил, что обсуждение различных вопросов с членами правительства или генеральным секретарем НАТО не означает согласования конкретных решений.

"Решение о передаче оружия принимал Косиняк-Камыш, и он должен взять за это полную ответственность", — написал Навроцкий.

В то же время президент сообщил, что может выступить с законодательной инициативой, которая будет предусматривать его личную ответственность за решения о передаче военной техники Украине.

В ответ Косиняк-Камыш подчеркнул, что ответственность за модернизацию польской армии и передачу вооружения союзникам несет правительство. В то же время он заявил, что президента всегда информируют о таких решениях, а представители его канцелярии не должны вводить общественность в заблуждение.

Отдельно глава Бюро международной политики Канцелярии президента Марцин Пшидач заявил журналистам перед саммитом НАТО в Анкаре, что решение о передаче Украине ракет для системы Patriot принимал исключительно Совет министров без согласования с президентом или Бюро национальной безопасности. По его словам, это решение "не способствовало безопасности Польши", а польское общество возмущено как самим фактом передачи ракет, так и попыткой скрыть его от общественности и парламента.

Читайте: Польша и впредь будет помогать Украине ради собственной безопасности, - Туск

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Польша (9263) Украина (44558) Patriot (478)
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Топ комментарии
+7
навроцький - велика загроза Польші і Украни. це дієвий дурень
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07.07.2026 17:51 Ответить
+2
щось геть вже не розумію - навроцький проти рашистських підарів чи все ж таки за *****?
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07.07.2026 17:47 Ответить
+1
Жабогадюгінг у дії.
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07.07.2026 18:00 Ответить

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