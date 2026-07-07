У Польщі виникла суперечка між урядом і президентом через передачу Україні ракет до Patriot

У Польщі триває публічна суперечка між президентом Каролем Навроцьким та урядом через передачу Україні ракет PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Представники влади обмінялися взаємними звинуваченнями щодо того, хто ухвалював це рішення та хто несе за нього відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш написав у соцмережі Х, що оточення президента поширює неправдиву інформацію, стверджуючи, що Кароль Навроцький не знав про передачу Україні ракет.

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За словами міністра, це питання обговорювали 10 і 17 лютого, а також 24 березня на засіданнях комітету безпеки Ради міністрів за участю представника президентського Бюро національної безпеки. Крім того, відповідну інформацію отримував керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте особисто обговорював це питання з Навроцьким.

"Оточення президента бреше, стверджуючи, що президент Навроцький не знав про техніку, яку передавали Україні", – написав Косіняк-Камиш.

Президент Польщі Кароль Навроцький також відреагував у соцмережі Х. Він заявив, що обговорення різних питань із членами уряду чи генеральним секретарем НАТО не означає погодження конкретних рішень.

"Рішення про передачу зброї ухвалював Косіняк-Камиш, і він повинен взяти за це повну відповідальність", – написав Навроцький.

Водночас президент повідомив, що може виступити із законодавчою ініціативою, яка передбачатиме його особисту відповідальність за рішення щодо передачі військової техніки Україні.

У відповідь Косіняк-Камиш наголосив, що відповідальність за модернізацію польської армії та передачу озброєння союзникам несе уряд. Водночас він заявив, що президента завжди інформують про такі рішення, а представники його канцелярії не повинні вводити громадськість в оману.

Окремо голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Марцін Пшидач заявив журналістам перед самітом НАТО в Анкарі, що рішення про передачу Україні ракет до Patriot ухвалювала виключно Рада міністрів без погодження з президентом чи Бюро національної безпеки. За його словами, це рішення "не сприяло безпеці Польщі", а польське суспільство обурене як самим фактом передачі ракет, так і спробою приховати його від громадськості та парламенту.

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