Польща й надалі допомагатиме Україні заради власної безпеки, - Туск

Польща й надалі надаватиме підтримку Україні у протидії російській агресії, незалежно від внутрішньополітичних суперечок, адже такий курс насамперед відповідає безпековим інтересам самої польської держави.

На цьому наголосив у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням Ради міністрів РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Туск підтвердив незмінність підтримки України

За словами глави польського уряду, віцепрем’єр-міністр - міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський прибули в Анкару разом із президентом РП Каролем Навроцьким, щоб підтвердити союзникам "стабільність польської політики щодо російсько-української війни".

"Наші союзники в НАТО мають знати, що польська політика щодо російсько-української війни є стабільною і не залежатиме від політичних емоцій чи політичних ігор між якимись партіями у Польщі", - наголосив прем’єр-міністр.

Польща діятиме в інтересах власної безпеки

Він підкреслив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ не лише з міркувань солідарності, а насамперед заради власної безпеки.

Польща підтримуватиме Україну в її обороні від російської агресії не тільки через порядність і солідарність, а передусім заради нашої безпеки та національних інтересів", - заявив Туск.

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Прем'єр розкритикував антиукраїнську риторику опозиції

Прем’єр-міністр розкритикував опозиційних політиків, які, за його словами, намагаються здобути політичні дивіденди на антиукраїнській риториці.

"Якщо пани Качинський, Менцен, Босак чи Браун (лідери правоконсервативних і націоналістичних сил. - Ред.) хочуть змагатися за антиукраїнські настрої, щоб підвищити популярність, то ми точно не братимемо в цьому участі, а діятимемо навпаки", - підкреслив Туск.

При цьому він наголосив, що Польща здатна жорстко відстоювати свої економічні інтереси, зокрема щодо захисту фермерів від надмірного імпорту української продукції. Водночас питання військової співпраці та спільної протидії Росії залишаються незмінним пріоритетом.

"У питаннях безпеки, військової співпраці та оборони від Росії ми й надалі тісно співпрацюватимемо (з Україною. - Ред.). Жодні політичні витівки Брауна, Качинського чи Менцена цього не змінять", - заявив прем’єр-міністр.

За його словами, можливо, хтось із цих політиків здобуде якісь пункти підтримки в соцопитуваннях, але Польща "програватиме в цих небезпечних змаганнях щодо розпалювання радикальних настроїв".

Він підкреслив, що в інтересах Польщі не допустити поразки України у війні.

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Не потрібно любити Україну. Але кожен, хто має хоч трохи здорового глузду і порядності, розуміє, що в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну", - наголосив Туск.

На думку глави польського уряду, малоймовірно, що хтось цього не розуміє, але очевидно, що хтось нехтує національними інтересами Польщі.

Військова допомога Україні координується з НАТО

Прем'єр-міністр запевнив, що вся польська військова допомога Україні координується з керівництвом НАТО.

"Усі форми допомоги дуже ретельно узгоджуються з керівництвом НАТО… Польща не забігає наперед інших союзників із витратами чи військовими поставками. Ми діємо відповідально й розсудливо", - зазначив він.

Недопущення поразки України відповідає інтересам Польщі

За словами Туска, головною метою Польщі залишається недопущення посилення російської загрози для країни, регіону та всієї Європи.

Ми й надалі готові працювати задля того, щоб Росія не становила ще більшої загрози для Польщі, нашого регіону та Європи", - заявив прем’єр-міністр.

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Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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