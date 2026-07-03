Туск про провокацію РФ проти Польщі: Найближчі місяці можуть бути критичними, готуємося

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв можливої збройної провокації Росії, про яку попереджають США.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує Polsat News.

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Дональд Туск коментував журналістам статтю видання The Telegraph про те, що США попередили Польщу про проведення "обмеженої у військовому масштабі провокації" на території країни.

Варшава готується до різних варіантів

За словами Туска, Варшава отримала про це дані від усіх можливих розвідок країн ЄС та НАТО. Він запевнив, що Польща "дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв".

"Нікого не маю наміру лякати, але найближчі місяці, також з огляду на зміну характеру війни в Україні, можуть бути критичними, особливо в країнах Балтійського регіону ці побоювання відчутні. Не біймося, готуймося, але не можемо цього ігнорувати. Ми усвідомлюємо загрози, зокрема завдяки інформації від наших союзників", – додав прем'єр Польщі.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, яка може бути спрямована на перевірку рішучості НАТО.

Йдеться про кілька можливих варіантів розвитку подій. Зокрема, це можуть бути атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, імітація авіаударів або проникнення на територію Польщі невеликих груп російських чи білоруських військових під приводом "збою GPS" або проведення рятувальної операції.

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