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Новини Польща готується до війни Відносини РФ та Польщі
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США попередили Польщу про можливу провокацію Росії для перевірки НАТО, - The Telegraph

Польську армію збільшать до 500 тис.

США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, яка може бути спрямована на перевірку рішучості НАТО. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, а також польське видання Onet.

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За даними співрозмовників видання, Вашингтон нібито неодноразово інформував Варшаву про можливі сценарії російських провокацій. Їхньою метою може бути ескалація напруженості та спроба змусити західних союзників скоротити або призупинити військову допомогу Україні.

"Польська критична інфраструктура може стати мішенню ракет та безпілотників", – зазначає The Telegraph.

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Серед можливих сценаріїв називають гібридні атаки

За інформацією видання, йдеться про кілька можливих варіантів розвитку подій. Зокрема, це можуть бути атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, імітація авіаударів або проникнення на територію Польщі невеликих груп російських чи білоруських військових під приводом "збою GPS" або проведення рятувальної операції.

Джерела також припускають, що така провокація може бути здійснена з території Калінінградської області або Білорусі.

Водночас офіційних заяв урядів США, Польщі чи НАТО щодо цієї інформації наразі не оприлюднювали.

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НАТО (7289) Польща (9519) провокація (797) росія (70701) США (26883)
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Топ коментарі
+21
Але винними всеодно будуть УПА та Бандера.
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03.07.2026 11:31 Відповісти
+6
Вірю що навроцький покаже кацапам кузькіну мать без залучення українського загону імені героїв УПА та Степана Бандери
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03.07.2026 11:39 Відповісти
+5
Буде перевірка на вшивість
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03.07.2026 11:27 Відповісти

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