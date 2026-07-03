США предупредили Польшу о возможной провокации со стороны России с целью проверки НАТО, - The Telegraph

США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России, которая может быть направлена на проверку решимости НАТО. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, а также польское издание Onet.

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По данным собеседников издания, Вашингтон якобы неоднократно информировал Варшаву о возможных сценариях российских провокаций. Их целью может быть эскалация напряженности и попытка заставить западных союзников сократить или приостановить военную помощь Украине.

"Польская критическая инфраструктура может стать мишенью для ракет и беспилотников", - отмечает The Telegraph.

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Среди возможных сценариев называют гибридные атаки

По информации издания, речь идет о нескольких возможных вариантах развития событий. В частности, это могут быть атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, имитация авиаударов или проникновение на территорию Польши небольших групп российских или белорусских военных под предлогом "сбоя GPS" или проведения спасательной операции.

Источники также предполагают, что такая провокация может быть осуществлена с территории Калининградской области или Беларуси.

В то же время официальных заявлений правительств США, Польши или НАТО по поводу этой информации пока не обнародовано.

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