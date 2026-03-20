Новости Польша готовится к войне Польша разрабатывает собственные дроны
Польша завершает разработку дрона-камикадзе: что известно об аналоге "Шахеда"

Польша завершает разработку собственного ударного дрона-камикадзе, который должен стать аналогом иранских беспилотников типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняка-Камиша.

По его словам, проект является одной из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который должен объединить военных, ученых и предприятия оборонной промышленности для ускорения внедрения современных технологий.

В рамках программы Польша существенно увеличивает финансирование: если в 2023 году на развитие беспилотников выделяли около 100 млн злотых, то в этом году планируется направить до 25 млрд злотых, что эквивалентно более 6 млрд долларов.

Подробности проекта

Средства будут направлены не только на создание дронов-камикадзе, но и на развитие автономных систем и средств противодействия беспилотникам. В частности, речь идет о формировании антидронового щита на восточной границе Польши.

Проект реализуется в рамках программы PLargonia, представленной в 2025 году. Предусматривается создание нескольких модификаций беспилотника – как учебных, так и боевых.

Технические характеристики

По обнародованным данным, дрон будет иметь дельтообразную конструкцию и следующие параметры:

  • размах крыла – 2,2 метра,
  • длина – 2,6 метра,
  • максимальная взлетная масса – до 85 кг.

Беспилотник сможет нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.

Разработка собственных ударных беспилотников в Польше происходит на фоне активного использования дронов-камикадзе в современных войнах, в частности во время российско-украинской войны. Это стимулирует страны Европы усиливать собственный оборонный потенциал и инвестировать в соответствующие технологии.

+2
Всі копіюють Шахеди. Крім України.
20.03.2026 14:38 Ответить
+1
А де український шахед за 4 роки?!
20.03.2026 14:43 Ответить
ой, яка польща молодець!
віддаємо їм волинь?
20.03.2026 14:29 Ответить
Навіщо Волинь? Тебе віддамо і досить…
20.03.2026 14:44 Ответить
а, не брешиш?
то, коли підходити до шегині?
20.03.2026 14:48 Ответить
По ТТХ не тянет на аналог Герани, ну никак!
20.03.2026 14:35 Ответить
Мини-аналог.
20.03.2026 14:38 Ответить
І назвали його "пше-жужик"
20.03.2026 14:39 Ответить
Не смійтеся над "пше"камi. Бо українська мова багато перейняла цих "пшикань" від польської.
20.03.2026 14:45 Ответить
що, ти, таке верзеш?
української мови не існує.
то, нарєчіє псячої язики з польским суржиком.
20.03.2026 14:49 Ответить
В Ізраїлі на пляжі відпочиває і чекає коли шум стихне.

Ну взагалі у нас є аналоги шахедів, тільки у орків багато авіації і гелікоптерів, тому великі беспілотники то легка мішень для них, і використовують більше з БП 20-30кг.
20.03.2026 14:54 Ответить
Бойове навантаження 20 кг щоб цистерни з пальним виносити. Правда це не дуже допомагає.
20.03.2026 14:43 Ответить
 
 