Польша завершает разработку дрона-камикадзе: что известно об аналоге "Шахеда"

Польша завершает разработку собственного ударного дрона-камикадзе, который должен стать аналогом иранских беспилотников типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняка-Камиша.

По его словам, проект является одной из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который должен объединить военных, ученых и предприятия оборонной промышленности для ускорения внедрения современных технологий.

В рамках программы Польша существенно увеличивает финансирование: если в 2023 году на развитие беспилотников выделяли около 100 млн злотых, то в этом году планируется направить до 25 млрд злотых, что эквивалентно более 6 млрд долларов.

Подробности проекта

Средства будут направлены не только на создание дронов-камикадзе, но и на развитие автономных систем и средств противодействия беспилотникам. В частности, речь идет о формировании антидронового щита на восточной границе Польши.

Проект реализуется в рамках программы PLargonia, представленной в 2025 году. Предусматривается создание нескольких модификаций беспилотника – как учебных, так и боевых.

Технические характеристики

По обнародованным данным, дрон будет иметь дельтообразную конструкцию и следующие параметры:

размах крыла – 2,2 метра,

длина – 2,6 метра,

максимальная взлетная масса – до 85 кг.

Беспилотник сможет нести боевую нагрузку до 20 кг, развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние до 900 км.

Разработка собственных ударных беспилотников в Польше происходит на фоне активного использования дронов-камикадзе в современных войнах, в частности во время российско-украинской войны. Это стимулирует страны Европы усиливать собственный оборонный потенциал и инвестировать в соответствующие технологии.

