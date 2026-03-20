Польща на розробку власного дрона-камікадзе виділяє 6 мільярдів доларів: що відомо про аналог "Шахеда"
Польща завершує розробку власного ударного дрона-камікадзе, який має стати аналогом іранських безпілотників типу "Шахед".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо з посиланням на міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша.
За його словами, проєкт є одним із перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який має об’єднати військових, науковців і підприємства оборонної промисловості для пришвидшення впровадження сучасних технологій.
У межах програми Польща суттєво збільшує фінансування: якщо у 2023 році на розвиток безпілотників виділяли близько 100 млн злотих, то цього року планується спрямувати до 25 млрд злотих, що еквівалентно понад 6 млрд доларів.
Подробиці проєкту
Кошти спрямують не лише на створення дронів-камікадзе, а й на розвиток автономних систем та засобів протидії безпілотникам. Зокрема, йдеться про формування антидронового щита на східному кордоні Польщі.
Проєкт реалізується в межах програми PLargonia, представленої у 2025 році. Передбачається створення кількох модифікацій безпілотника – як навчальних, так і бойових.
Технічні характеристики
За оприлюдненими даними, дрон матиме дельтоподібну конструкцію та такі параметри:
- розмах крила – 2,2 метра,
- довжина – 2,6 метра,
- максимальна злітна маса – до 85 кг.
Безпілотник зможе нести бойове навантаження до 20 кг, розвивати швидкість до 185 км/год і долати відстань до 900 км.
Розвиток власних ударних безпілотників у Польщі відбувається на тлі активного використання дронів-камікадзе у сучасних війнах, зокрема під час російсько-української війни. Це стимулює країни Європи посилювати власні оборонні спроможності та інвестувати у відповідні технології.
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