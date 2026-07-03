Туск о провокации РФ против Польши: ближайшие месяцы могут оказаться критическими, готовимся

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава интенсивно готовится к различным сценариям возможной вооруженной провокации со стороны России, о которой предупреждают США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует Polsat News.

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Дональд Туск прокомментировал журналистам статью издания The Telegraph о том, что США предупредили Польшу о проведении "ограниченной в военном масштабе провокации" на территории страны.

Варшава готовится к различным вариантам

По словам Туска, Варшава получила об этом информацию от всех возможных разведок стран ЕС и НАТО. Он заверил, что Польша "очень интенсивно готовится к различным сценариям".

"Я не собираюсь никого пугать, но ближайшие месяцы, в том числе с учетом изменения характера войны в Украине, могут оказаться критическими; особенно в странах Балтийского региона эти опасения ощутимы. Не будем бояться, будем готовиться, но не можем это игнорировать. Мы осознаем угрозы, в частности благодаря информации от наших союзников", — добавил премьер Польши.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России, которая может быть направлена на проверку решимости НАТО.

Речь идет о нескольких возможных вариантах развития событий. В частности, это могут быть атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, имитация авиаударов или проникновение на территорию Польши небольших групп российских или белорусских военных под предлогом "сбоя GPS" или проведения спасательной операции.

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