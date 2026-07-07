Польша и впредь будет помогать Украине ради собственной безопасности, - Туск

Польша и впредь будет оказывать поддержку Украине в противодействии российской агрессии, независимо от внутриполитических споров, ведь такой курс, прежде всего, отвечает интересам безопасности самого польского государства.

Об этом заявил в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием Совета министров РП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Туск подтвердил неизменность поддержки Украины

По словам главы польского правительства, вице-премьер-министр — министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский прибыли в Анкару вместе с президентом РП Каролем Навроцким, чтобы подтвердить союзникам "стабильность польской политики в отношении российско-украинской войны".

"Наши союзники в НАТО должны знать, что польская политика в отношении российско-украинской войны является стабильной и не будет зависеть от политических эмоций или политических игр между какими-либо партиями в Польше", — подчеркнул премьер-министр.

Польша будет действовать в интересах собственной безопасности

Он подчеркнул, что Варшава и впредь будет поддерживать Киев не только из соображений солидарности, но прежде всего ради собственной безопасности.

Польша будет поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии не только из совести и солидарности, но прежде всего ради нашей безопасности и национальных интересов", — заявил Туск.

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Премьер раскритиковал антиукраинскую риторику оппозиции

Премьер-министр раскритиковал оппозиционных политиков, которые, по его словам, пытаются извлечь политические дивиденды из антиукраинской риторики.

"Если господа Качиньский, Менцен, Босак или Браун (лидеры правоконсервативных и националистических сил. — Ред.) хотят соревноваться в антиукраинских настроениях, чтобы повысить свою популярность, то мы точно не будем в этом участвовать, а будем действовать наоборот", — подчеркнул Туск.

При этом он отметил, что Польша способна жестко отстаивать свои экономические интересы, в частности в отношении защиты фермеров от чрезмерного импорта украинской продукции. В то же время вопросы военного сотрудничества и совместного противодействия России остаются неизменным приоритетом.

"В вопросах безопасности, военного сотрудничества и обороны от России мы и впредь будем тесно сотрудничать (с Украиной. — Ред.). Никакие политические выходки Брауна, Качиньского или Менцена этого не изменят", — заявил премьер-министр.

По его словам, возможно, кто-то из этих политиков наберет несколько пунктов поддержки в социологических опросах, но Польша "проиграет в этой опасной гонке по разжиганию радикальных настроений".

Он подчеркнул, что в интересах Польши не допустить поражения Украины в войне.

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Не обязательно любить Украину. Но каждый, у кого есть хоть немного здравого смысла и порядочности, понимает, что в интересах Польши, чтобы Украина не проиграла эту войну", — подчеркнул Туск.

По мнению главы польского правительства, маловероятно, что кто-то этого не понимает, но очевидно, что кто-то пренебрегает национальными интересами Польши.

Военная помощь Украине координируется с НАТО

Премьер-министр заверил, что вся польская военная помощь Украине координируется с руководством НАТО.

"Все формы помощи очень тщательно согласовываются с руководством НАТО… Польша не опережает других союзников в расходах или военных поставках. Мы действуем ответственно и рассудительно", — отметил он.

Недопущение поражения Украины соответствует интересам Польши

По словам Туска, главной целью Польши остается недопущение усиления российской угрозы для страны, региона и всей Европы.

"Мы и впредь готовы работать над тем, чтобы Россия не представляла еще большей угрозы для Польши, нашего региона и Европы", — заявил премьер-министр.

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Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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