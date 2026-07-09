Виробництво та сервісне обслуговування ракет до Patriot: Польща співпрацюватиме з Україною, - Косіняк-Камиш
Польща є однією з держав, де здійснюватиметься виробництво і сервісне обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot, і цій сфері вона співпрацюватимемо також з Україною.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
Так, він нагадав, що Польща підписала зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією угоду про створення в Європі центру сервісного обслуговування ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.
Стосовно заяви президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot, Косіняк-Камиш зауважив, що Польща відіграватиме важливу роль у цьому процесі.
"Сьогодні не відбувається жодного трансферу обладнання в Україну без участі Польщі", – наголосив він.
Косіняк-Камиш повідомив, що Польща входить до групи чотирьох держав НАТО – разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами, – які на саміті Альянсу в Анкарі отримали статус країн, куди може передаватися технологія, пов’язана з виробництвом і сервісним обслуговуванням ракет до систем Patriot.
"Польща є однією з держав, визначених Сполученими Штатами як місце, де мають здійснюватися виробництво і сервісне обслуговування цих ракет, тому в цій сфері ми співпрацюватимемо також з Україною", – наголосив польський міністр.
Виробництв ракет в Україні
За його словами, розгортання виробництва цих ракет в Україні є складним і тривалим процесом, який триватиме багато тижнів.
"Сьогодні лише у США виробляються ракети до систем Patriot, причому в обсягах, які не забезпечують навіть потреб самих Сполучених Штатів. Тому цей процес потрібно прискорювати. Ми налаштовані рішуче, а Польща готова негайно розпочати сервісне обслуговування і подальші дії", – сказав Косіняк-Камиш.
МіГ-29 в обмін на українські технології виробництва дронів
Крім того, він повідомив, що тривають переговори щодо можливої передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські технології виробництва дронів. За його словами, українці спочатку погодилися, потім вагалися, а зараз повернулися до переговорів.
"Сподіваюся, ця пропозиція завершиться позитивно", – додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.
- За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.
- Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.
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од з виробництва ракет : " ім. Патріота С.А.Бандери». …..І розмістити в Чехії.