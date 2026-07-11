Украина сможет производить ракеты для Patriot быстрее и лучше, чем США, — конгрессмен Макколл

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол убежден, что американские оборонные гиганты, в частности Lockheed Martin, заинтересованы в предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом он заявил в субботнем эфире программы Bloomberg This Weekend, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Интерес американских оборонных компаний

"Я думаю, это в их интересах по многим причинам. Если этого хочет президент (Дональд Трамп. — Ред.), им выгодно пойти навстречу", — сказал Маккол, когда его спросили, согласится ли Lockheed передать технологию

Конгрессмен рассказал, что во время визита в Киев украинские военные рассказали ему об отечественных разработках дронов и успехах Сил обороны Украины в возвращении оккупированных Россией территорий.

Производство "быстрее и лучше"

"Я думаю, что украинцы могут создать эту штуку быстрее и, возможно, даже лучше, — сказал он, имея в виду системы Patriot. — Так что компании Lockheed есть чему поучиться у украинцев в отношении собственных ракет-перехватчиков — как их усовершенствовать и как производить быстрее".

Читайте также: Производство и сервисное обслуживание ракет для Patriot: Польша будет сотрудничать с Украиной, — Косиняк-Камыш

Что этому предшествовало?

Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.

По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.

Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.

Читайте также: Украина получит ракеты PAC-3 для Patriot от США в ближайшие дни, — Зеленский