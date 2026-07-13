На "Коаліції охочих" готують нові рішення для посилення протиракетної оборони України, - Reuters
Західні союзники прагнутимуть забезпечити більше зобов'язань щодо протиповітряної оборони для України на сьогоднішній зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під час брифінгу для журналістів представник адміністрації президента Франції заявив, що основна увага буде зосереджена на співпраці у сфері протиракетної оборони.
Йдеться про закупівлю додаткових американських ракет-перехоплювачів Patriot, прискорення розгортання франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T, а також пошук шляхів, як європейська та українська оборонна промисловість можуть розробити альтернативні рішення.
Одним із варіантів, що розглядається, є співпраця кількох європейських країн над створенням системи, яка доповнюватиме SAMP/T та/або Patriot, при цьому Україна відіграватиме значну роль у її виробництві.
Лідери також обговорять, як обмежити джерела доходів Москви, зокрема діяльність так званого "тіньового флоту".
Лідер Франції Макрон зазначив, що у понеділок буде оголошено низку рішень, частина з яких матиме двосторонній характер і може стосуватися спільного виробництва озброєння.
Франція допускає оголошення нових двосторонніх угод та проведення спільних військових навчань, проте не на території України.
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