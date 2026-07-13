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Зеленский прибыл во Францию на заседание "Коалиции желающих": партнерам представят Антибаллистическую программу. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, где состоится заседание "Коалиции желающих"

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня здесь состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины гораздо больше возможностей для укрепления обороны.

Главный приоритет – противоракетная оборона. Мы представим партнерам нашу Противоракетную программу и впервые проведем встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями внести свой вклад в создание новой противоракетной системы. Также я встречусь с президентом Франции Эммануэлем Макроном и приму участие в заседании "Коалиции желающих". Будем работать над тем, чтобы придать новый импульс этому формату", – отметил он.

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В то же время первая леди проведет встречу с новым генеральным директором ЮНЕСКО, в ходе которой они обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и Организацией в рамках сферы мандата ЮНЕСКО.

Украинские военные примут участие в параде, посвященном национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24806) Франция (3761) Коалиция желающих (142)
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Топ комментарии
+7
Все- таки хороший ориентир - наш презик
Как только свалил из страны - можно собираться в убежище или в метро
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13.07.2026 15:02 Ответить
+6
Ще в п'ятницю писали - не ігноруйте укриття!! Віслюк їде в турне
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13.07.2026 14:55 Ответить
+5
Вершник апокаліпсису, сьогодні чи завтра відзвітує шефу в кремлі що я долетів і можна стріляти ракетами спокійно, патріоти пусті стоять, покидьок зелений
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13.07.2026 14:56 Ответить

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