Зеленский прибыл во Францию на заседание "Коалиции желающих": партнерам представят Антибаллистическую программу. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, где состоится заседание "Коалиции желающих"

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня здесь состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины гораздо больше возможностей для укрепления обороны.



Главный приоритет – противоракетная оборона. Мы представим партнерам нашу Противоракетную программу и впервые проведем встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями внести свой вклад в создание новой противоракетной системы. Также я встречусь с президентом Франции Эммануэлем Макроном и приму участие в заседании "Коалиции желающих". Будем работать над тем, чтобы придать новый импульс этому формату", – отметил он.

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В то же время первая леди проведет встречу с новым генеральным директором ЮНЕСКО, в ходе которой они обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и Организацией в рамках сферы мандата ЮНЕСКО.

Украинские военные примут участие в параде, посвященном национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии.

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