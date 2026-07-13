Зеленский прибыл во Францию на заседание "Коалиции желающих": партнерам представят Антибаллистическую программу. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, где состоится заседание "Коалиции желающих"
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня здесь состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины гораздо больше возможностей для укрепления обороны.
Главный приоритет – противоракетная оборона. Мы представим партнерам нашу Противоракетную программу и впервые проведем встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями внести свой вклад в создание новой противоракетной системы. Также я встречусь с президентом Франции Эммануэлем Макроном и приму участие в заседании "Коалиции желающих". Будем работать над тем, чтобы придать новый импульс этому формату", – отметил он.
В то же время первая леди проведет встречу с новым генеральным директором ЮНЕСКО, в ходе которой они обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и Организацией в рамках сферы мандата ЮНЕСКО.
Украинские военные примут участие в параде, посвященном национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как только свалил из страны - можно собираться в убежище или в метро