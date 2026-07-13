Европе нужно больше антибаллистики: "Надеюсь, в течение следующих 12 месяцев мы увидим систему FREYJA в действии", — Зеленский

Европе нужна более надежная защита от баллистических ракет, и Украина готова внести свой вклад — антибаллистическую ракету, разработка которой уже находится на завершающем этапе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед заседанием Антибаллистической коалиции, передает Цензор.НЕТ.

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Больше антибаллистики

"Сегодняшняя встреча может — и должна — стать исторической. Европе нужно больше антибаллистики — сильной, надежной и более дешевой, чем другие системы. Вместе мы можем создать такую систему и ракеты-перехватчики для нее. Она будет называться FREYJA, и я благодарен за то, что эта работа началась", — отметил президент.

Так, по словам Зеленского, Украина может обеспечить свою часть — противоракетную ракету.

"Сейчас мы завершаем работу над ней. У других есть радары и другие критически важные компоненты. Важно, чтобы мы объединили усилия. Сегодня на уровне лидеров очень важно политически подтвердить, что FREYJA — это наш совместный проект", — подчеркнул он.

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Президент добавил, что в мире недостаточно противоракетных возможностей. Он напомнил, что США работают над расширением производства Patriot, а Европа — над расширением производства SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Это мощные системы. Но потребность в защите превышает имеющиеся возможности.

"Россия делает последнюю ставку на удары баллистическими ракетами по городам и селам, чтобы сломить наших людей и лишить Украину возможности защищаться. Иранский режим воюет точно так же. Сотрудничество России и Северной Кореи привело к усовершенствованию северокорейских ракет. Мы исходим из того, что в мире станет больше баллистических ракет. А антибаллистических систем должно быть как минимум достаточно. Именно этим мы и занимаемся. Европа может стать мировым лидером в производстве высококачественных антибаллистических систем, без политической зависимости", — отметил президент.

Также он рассказал, что европейцы сами смогут решать, сколько систем нужно Европе и где их следует размещать. Это создало бы стратегически новую ситуацию. Каждая европейская система будет добавлять свою силу и обеспечивать различным частям Европы стратегическую основу для защиты.

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Когда заработает FREYJA

"Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYJA в действии. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это одно из главных последствий войн России и Ирана. Поэтому FREYJA должна стать реальностью", — добавил Зеленский.

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