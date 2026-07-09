Зеленский анонсировал запуск проекта Freya: Украина хочет создать собственный аналог Patriot

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни во Франции состоится первая встреча, посвященная проекту украинской противоракетной системы Freya. К обсуждению планируется привлечь европейских лидеров и оборонные компании для запуска совместного производства новой системы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

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"Фрея" — аналог Patriot

"Этот проект — наша противоракетная система, которая должна стать аналогом по сбиванию баллистических целей, аналогом Patriot, но с более массовым производством и более дешевой системой. По крайней мере, такая задача была сформулирована мной для наших производителей. Это европейская модель. Наша первая встреча в этом направлении состоится во Франции. Это произойдет в ближайшее время", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, европейским лидерам будет представлен план: если они и их производственные возможности поддержат Freya, то проект "начнёт реализовываться в ближайшее время".

"Цель №1 — это противоракетная оборона. Freya может помочь прежде всего Украине. Мы тогда закроем небо Украины своими силами, а также поделимся с нашими партнерами", — говорит президент.

Для быстрой реализации нужны европейские партнеры

Зеленский отметил, что для быстрого создания украинской противоракетной системы нужны европейские партнеры, у которых есть производство "тех вещей", которых у Украины пока нет. По его словам, речь идет о восьми странах, которые могут помочь построить противоракетную систему.



"Очень рассчитываю на успех этого проекта. Если в ближайшие дни, недели партнеры нас поддержат, это будет большая помощь и большой прорыв для украинского ОПК", – добавил он.

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