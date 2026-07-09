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Новости антибаллистическая система ПВО
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Зеленский анонсировал запуск проекта Freya: Украина хочет создать собственный аналог Patriot

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни во Франции состоится первая встреча, посвященная проекту украинской противоракетной системы Freya. К обсуждению планируется привлечь европейских лидеров и оборонные компании для запуска совместного производства новой системы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

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"Фрея" — аналог Patriot

"Этот проект — наша противоракетная система, которая должна стать аналогом по сбиванию баллистических целей, аналогом Patriot, но с более массовым производством и более дешевой системой. По крайней мере, такая задача была сформулирована мной для наших производителей. Это европейская модель. Наша первая встреча в этом направлении состоится во Франции. Это произойдет в ближайшее время", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, европейским лидерам будет представлен план: если они и их производственные возможности поддержат Freya, то проект "начнёт реализовываться в ближайшее время".

"Цель №1 — это противоракетная оборона. Freya может помочь прежде всего Украине. Мы тогда закроем небо Украины своими силами, а также поделимся с нашими партнерами", — говорит президент.

Для быстрой реализации нужны европейские партнеры

Зеленский отметил, что для быстрого создания украинской противоракетной системы нужны европейские партнеры, у которых есть производство "тех вещей", которых у Украины пока нет. По его словам, речь идет о восьми странах, которые могут помочь построить противоракетную систему.

"Очень рассчитываю на успех этого проекта. Если в ближайшие дни, недели партнеры нас поддержат, это будет большая помощь и большой прорыв для украинского ОПК", – добавил он.

Что известно?

  • В мае этого года стало известно о проекте Freya. Речь идет о создании системы ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Впрочем, аналитики предупреждают, что пройдут месяцы, прежде чем появится возможность развернуть боеспособную батарею.

Автор: 

Зеленский Владимир (24773) ПВО (3820) Франция (3758) Freya (1)
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Топ комментарии
+12
Буде такий Patriot, як Фламінго - Томагавк. І інакше неможливо через закони природи. Йому може хтось це пояснити?
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09.07.2026 21:38 Ответить
+10
В общем будет много и дешево. Только дайте денег.
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09.07.2026 21:38 Ответить
+10
Конферансье не должен думать, это не его функция. Он должен говорить.
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09.07.2026 21:41 Ответить

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