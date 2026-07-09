Зеленський анонсував запуск проєкту Freya: Україна хоче створити власний аналог Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya. До обговорення планують залучити європейських лідерів та оборонні компанії для запуску спільного виробництва нової системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.

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Фрея - аналог Patriot

"Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевою системою. Принаймні таке завдання було сформульовано мною нашим виробникам. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, європейським лідерам буде представлено план, якщо вони, їхні виробничі можливості підтримають Freya, то проєкт "почне жити найближчим часом".

"Ціль №1 – це антибалістика. Freya може допомогти Україні передусім. Ми закриємо тоді небо України своїми можливостями, а також поділимося зі своїми партнерами", – каже президент.

Для швидкості реалізації потрібні європейські партнери

Зеленський зазначив, щоб зробити українську антибалістичну систему швидко, потрібні європейські партнери, у яких є виробництво "тих речей", яких Україна ще немає.За його словами, йдеться про вісім країн, які можуть допомогти побудувати антибалістичну систему.



"Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Якщо найближчими днями, тижнями партнери нас підтримають, це буде велика допомога і великий прорив для українського ОПК", – додав він.

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