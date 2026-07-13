Россия должна утратить баллистическое превосходство над Украиной, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибигапризвал страны ЕС присоединиться к антибаллистической коалиции и ужесточить санкции, чтобы заставить Россию пойти на мир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Украины.

"Речь идет не только о помощи Украине. Речь идет о собственной безопасности и сдерживании. Россия должна утратить баллистическое превосходство. Именно битва за небо будет определять ход войны", - отметил министр.

Сибига призвал европейских партнеров активно присоединяться к антибаллистической коалиции под руководством Украины.

Он проинформировал государства-члены ЕС о ситуации на фронте, ходе мирных усилий, роли Европы в этом процессе, а также о развитии украинской оборонной промышленности.

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Особое внимание Сибига уделил подготовке 21-го пакета санкций ЕС, новых киберсанкций и других ограничительных мер против России.

Министр подчеркнул, что усиление санкционного давления имеет решающее значение для принуждения Москвы к миру.

Сибига также приветствовал решение Совета ЕС продлить действие секторальных санкций против России на 12 месяцев вместо шести.

"Это делает санкционный режим более устойчивым и предсказуемым", - отметил глава МИД.

"Мы надеемся, что такой же подход вскоре будет применен и к индивидуальным санкциям. Мы благодарны ЕС за то, что он продолжал усиливать санкционное давление в течение последних восьми месяцев", - добавил он.

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