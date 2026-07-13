Росія має втратити балістичну перевагу над Україною, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни ЄС долучитися до антибалістичної коаліції та посилити санкції, щоб примусити Росію до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України.

"Йдеться не лише про допомогу Україні. Йдеться про власну безпеку та стримування. Росія має втратити балістичну перевагу. Саме битва за небо визначатиме перебіг війни", - зазначив міністр.

Сибіга закликав європейських партнерів активно долучатися до антибалістичної коаліції під лідерством України.

Він поінформував держави-члени ЄС про ситуацію на фронті, перебіг мирних зусиль, роль Європи у цьому процесі, а також про розвиток української оборонної промисловості.

Україна наполягає на посиленні санкцій проти РФ

Окрему увагу Сибіга приділив підготовці 21-го пакета санкцій ЄС, нових кіберсанкцій та інших обмежувальних заходів проти Росії.

Міністр наголосив, що посилення санкційного тиску є критично важливим для примусу Москви до миру.

Сибіга також привітав рішення Ради ЄС продовжити дію секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців замість шести.

"Це робить санкційний режим міцнішим і передбачуванішим", - зазначив глава МЗС.

"Ми сподіваємося, що такий самий підхід незабаром буде застосовано й до індивідуальних санкцій. Ми вдячні ЄС за те, що він продовжував посилювати санкційний тиск протягом останніх восьми місяців", — додав він.

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