Європі потрібно більше антибалістики: Сподіваюся, протягом наступних 12 місяців ми побачимо систему FREYJA в роботі, - Зеленський
Європі потрібно більше захисту від балістики і Україна готова забезпечити свою частину - антибалістичну ракету, робота над якою вже на завершальному етапі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський перед засіданням Антибалістичної коаліції, передає Цензор.НЕТ.
Більше антибалістики
"Сьогоднішня зустріч може – і повинна – стати історичною. Європі потрібно більше антибалістики – сильної, надійної і дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї. Вона матиме назву FREYJA, і я вдячний за те, що ця робота розпочалася", - зазначив президент.
Так, за словами Зеленського, Україна може забезпечити свою частину - антибалістичну ракету.
"Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об’єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що FREYJA – це наш спільний проєкт", - наголосив він.
Президент додав, що у світі недостатньо антибалістичних спроможностей. Він нагадав, що США працюють над розширенням виробництва Patriot, а Європа – над розширенням виробництва SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Це сильні системи. Але потреба в захисті перевищує наявні спроможності.
"Росія робить останню ставку на удари балістичними ракетами по містах і селах, щоб зламати наших людей і позбавити Україну можливості захищатися. Іранський режим воює так само. Співпраця Росії та Північної Кореї призвела до вдосконалення північнокорейських ракет. Наш розрахунок такий, що у світі буде більше балістичних ракет. І антибалістики має бути щонайменше достатньо. Саме цим ми й займаємося. Європа може стати світовим лідером у виробництві високоякісних антибалістичних систем, без політичної залежності", - зазначив президент.
Також він розповів, що європейці самі зможуть вирішувати, скільки систем потрібно Європі та де їх слід розміщувати. Це створило б стратегічно нову ситуацію. Кожна європейська система додаватиме свою силу та надаватиме різним частинам Європи стратегічну основу для захисту.
Коли запрацює FREYJA
"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYJA в роботі. Загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю", - додав Зеленський.
Що відомо?
- У травні цього року стало відомо про проєкт Freya. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya. До обговорення планують залучити європейських лідерів та оборонні компанії для запуску спільного виробництва нової системи ППО.
- 13 липня Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.
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