Туск подтвердил передачу Украине пяти ракет Patriot от Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что весной Варшава передала Украине пять ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, это решение было принято в полной координации с НАТО и США и является частью совместной инициативы союзников по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Onet.

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В последние дни представители правительства Польши не желали раскрывать подробности о количестве переданных ракет. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш лишь уверял, что эта помощь не повлияла на оборонный потенциал страны.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик говорил о "нескольких" ракетах, а впоследствии уточнил, что речь идет о количестве "от трех до девяти". В конце концов премьер-министр Туск назвал конкретную цифру.

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"Вы заметили, какую бурю вызвало — совершенно ненужную, честно говоря, на самом деле шокирующую — наше решение о передаче пяти ракет Patriot в полном согласии с НАТО, с американцами, ведь мы действуем в этом вопросе совместно. Это не какие-то исключительно польские идеи, это совместные действия НАТО", — сказал Туск.

Он добавил, что на данный момент правительство не планирует подобных пожертвований.

Польская поставка была частью более широкой инициативы, которую координировали немцы. В марте СМИ сообщали, что Берлин и европейские союзники организовывали поставку около 35 ракет для системы Patriot в Украину. Польша передала пять ракет, так же как и Германия. В апреле министр обороны Украины Михаил Федоров публично поблагодарил за предоставленные ракеты Германию, Нидерланды, Испанию и Польшу.

В ближайшие годы в Вооруженные силы Республики Польша должны поступить еще более 600 ракет этого типа.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что правительство Польши обнародовало ранее засекреченные данные о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Среди переданных средств: танки, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты для систем ПВО Patriot.