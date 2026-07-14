Туск підтвердив передачу Україні п’яти ракет Patriot від Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що навесні Варшава передала Україні п'ять ракет-перехоплювачів до систем Patriot. За його словами, це рішення було ухвалене у повній координації з НАТО та США і є частиною спільної ініціативи союзників із посилення української протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Onet.

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Протягом останніх днів представники уряду Польщі не бажали розкривати подробиці щодо кількості переданих ракет. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш лише запевняв, що ця допомога не вплинула на оборонний потенціал країни.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик говорив про "кілька" ракет, а згодом уточнив, що йдеться про кількість "від трьох до дев’яти". Врешті прем’єр-міністр Туск назвав конкретну цифру.

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"Ви помітили, яку бурю викликало – абсолютно непотрібну, чесно кажучи, насправді шокуючу – наше рішення про передачу п’яти ракет до Patriot у повній згоді з НАТО, з американцями, адже ми діємо в цьому питанні спільно. Це не якісь виключно польські ідеї, це спільна дія НАТО", – сказав Туск.

Він додав, що наразі уряд не планує подібних пожертв.

Польська пожертва була частиною ширшої ініціативи, яку координували німці. У березні ЗМІ повідомляли, що Берлін та європейські союзники організовували поставку близько 35 ракет до Patriot для України. Польща передала п’ять ракет, так само, як і Німеччина. У квітні міністр оборони України Михайло Федоров публічно подякував за надані ракети Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі.

У найближчі роки до Збройних сил Республіки Польща має надійти ще понад 600 ракет цього типу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Серед переданих засобів: танки, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24 та ракети до систем ППО Patriot.