Польща передала Україні до дев’яти ракет Patriot, - Міноборони
Польща нещодавно передала Україні від трьох до дев'яти ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. У Варшаві наголошують, що це лише незначна частина наявних запасів країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.
Томчик не назвав точну кількість переданих Україні ракет, зазначивши лише, що йдеться про "від 3 до 9".
За його словами, Польща досягла домовленості зі Сполученими Штатами про те, що у разі виникнення загрози отримає значно більшу кількість ракет для власних потреб.
Також заступник міністра наголосив, що Німеччина не брала участі в цій операції. За його словами, передачу ракет Україні координували генеральний секретар НАТО та Європейське командування Збройних сил США.
Томчик підкреслив, що переданий Україні обсяг ракет є незначним порівняно із запасами, якими володіє Польща.
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А как там наши,УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ ,о которых звиздел Президент?
Те самые, которые круче АМЕРИКАНСКИХ ТОМАГАВКОВ?
Ну когда уже будет презентация?
Ну или хотя бы видос!!!!!!!!!
Дождаться не могу - как мы утрем нос АМЕРИКЕ!!!!!!