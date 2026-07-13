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Новини Допомога Україні від Польщі
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Польща передала Україні до дев’яти ракет Patriot, - Міноборони

У Міноборони Польщі підтвердили передачу Україні кількох ракет до Patriot

Польща нещодавно передала Україні від трьох до дев'яти ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. У Варшаві наголошують, що це лише незначна частина наявних запасів країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.

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Томчик не назвав точну кількість переданих Україні ракет, зазначивши лише, що йдеться про "від 3 до 9".

За його словами, Польща досягла домовленості зі Сполученими Штатами про те, що у разі виникнення загрози отримає значно більшу кількість ракет для власних потреб.

Також заступник міністра наголосив, що Німеччина не брала участі в цій операції. За його словами, передачу ракет Україні координували генеральний секретар НАТО та Європейське командування Збройних сил США.

Томчик підкреслив, що переданий Україні обсяг ракет є незначним порівняно із запасами, якими володіє Польща.

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Автор: 

Польща (9590) допомога (9313) ракети (4499) Patriot (527) війна в Україні (8740)
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Топ коментарі
+5
9 ракет, якщо повезе це вистарчить збити 4-5 балістичних ракети, враховуючи, що РФ використовує 120 шт. балістики щомісяця це ніщо... а польських понтів повні штани...
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13.07.2026 14:48 Відповісти
+4
Ракети були мокрі, бо поляки дуже плакали, коли віддавали.
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13.07.2026 14:55 Відповісти
+3
Стесняюсь спросить
А как там наши,УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ ,о которых звиздел Президент?
Те самые, которые круче АМЕРИКАНСКИХ ТОМАГАВКОВ?
Ну когда уже будет презентация?
Ну или хотя бы видос!!!!!!!!!
Дождаться не могу - как мы утрем нос АМЕРИКЕ!!!!!!
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13.07.2026 14:49 Відповісти

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