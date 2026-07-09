Майже 45% поляків вважають військову допомогу Україні надмірною, - опитування

44,8% поляків вважають, що військова допомога, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного російського вторгнення, була надмірною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet.

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Під час дослідження респондентів запитали, як вони оцінюють масштаби військової підтримки, яку Польща надала Україні. Найбільша частка опитаних – 44,8% – заявила, що ця допомога була занадто великою. Ще 38,2% респондентів вважають, що обсяги військової підтримки були адекватними.

Водночас 6,8% опитаних переконані, що Польща надала Україні замало військової допомоги. Ще 10,2% учасників опитування відповіли, що їм важко оцінити це питання.

Опитування SW Research проводили 8 липня методом онлайн-інтерв'ю (CAWI). У дослідженні взяли участь 809 повнолітніх респондентів із різних регіонів Польщі.

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