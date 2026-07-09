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Новини Допомога Україні від Польщі Відносини України та Польщі
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Майже 45% поляків вважають військову допомогу Україні надмірною, - опитування

44,8% поляків вважають допомогу Україні надмірною

44,8% поляків вважають, що військова допомога, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного російського вторгнення, була надмірною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet.

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Під час дослідження респондентів запитали, як вони оцінюють масштаби військової підтримки, яку Польща надала Україні. Найбільша частка опитаних – 44,8% – заявила, що ця допомога була занадто великою. Ще 38,2% респондентів вважають, що обсяги військової підтримки були адекватними.

Водночас 6,8% опитаних переконані, що Польща надала Україні замало військової допомоги. Ще 10,2% учасників опитування відповіли, що їм важко оцінити це питання.

Опитування SW Research проводили 8 липня методом онлайн-інтерв'ю (CAWI). У дослідженні взяли участь 809 повнолітніх респондентів із різних регіонів Польщі.

Читайте: Польща розкрила дані про військову допомогу Україні з 2022 року

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опитування (2212) Польща (9563) допомога (9297) війна в Україні (8715)
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Топ коментарі
+15
Якщо що, інші країни НАТО можуть вирішити, що у Польщі достатньо велика армія, щоб відбитись від русні самотужки.
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09.07.2026 14:33 Відповісти
+8
Поляки забули сказати , що іхню допомогу для
нашої краіни оплатила Європа !!
Які ж вони , чесно кажучи , жадібні засранці !!
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09.07.2026 14:37 Відповісти
+6
Це той процент, який у разі чого здрисне аж до півдя Іспанії.
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09.07.2026 14:36 Відповісти

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