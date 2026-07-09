Почти 45% поляков считают военную помощь Украине чрезмерной, - опрос

44,8 % поляков считают, что военная помощь, оказанная Польшей Украине после начала полномасштабного российского вторжения, была чрезмерной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet.

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В ходе исследования респондентов спросили, как они оценивают масштабы военной поддержки, которую Польша оказала Украине. Наибольшая доля опрошенных – 44,8% – заявила, что эта помощь была слишком большой. Еще 38,2% респондентов считают, что объемы военной поддержки были адекватными.

В то же время 6,8% опрошенных убеждены, что Польша оказала Украине недостаточно военной помощи. Еще 10,2% участников опроса ответили, что им трудно оценить этот вопрос.

Опрос SW Research проводился 8 июля методом онлайн-интервью (CAWI). В исследовании приняли участие 809 совершеннолетних респондентов из разных регионов Польши.

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