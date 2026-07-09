РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13093 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Польши Отношения Украины и Польши
1 148 27

Почти 45% поляков считают военную помощь Украине чрезмерной, - опрос

44,8% поляков считают помощь Украине чрезмерной

44,8 % поляков считают, что военная помощь, оказанная Польшей Украине после начала полномасштабного российского вторжения, была чрезмерной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ходе исследования респондентов спросили, как они оценивают масштабы военной поддержки, которую Польша оказала Украине. Наибольшая доля опрошенных – 44,8% – заявила, что эта помощь была слишком большой. Еще 38,2% респондентов считают, что объемы военной поддержки были адекватными.

В то же время 6,8% опрошенных убеждены, что Польша оказала Украине недостаточно военной помощи. Еще 10,2% участников опроса ответили, что им трудно оценить этот вопрос.

Опрос SW Research проводился 8 июля методом онлайн-интервью (CAWI). В исследовании приняли участие 809 совершеннолетних респондентов из разных регионов Польши.

Читайте: Польша обнародовала данные о военной помощи Украине с 2022 года

Автор: 

опрос (3038) Польша (9281) помощь (8422) война в Украине (8654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Якщо що, інші країни НАТО можуть вирішити, що у Польщі достатньо велика армія, щоб відбитись від русні самотужки.
показать весь комментарий
09.07.2026 14:33 Ответить
+8
Поляки забули сказати , що іхню допомогу для
нашої краіни оплатила Європа !!
Які ж вони , чесно кажучи , жадібні засранці !!
показать весь комментарий
09.07.2026 14:37 Ответить
+6
Це той процент, який у разі чого здрисне аж до півдя Іспанії.
показать весь комментарий
09.07.2026 14:36 Ответить

Загрузка...

 
 