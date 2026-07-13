Польша передала Украине до девяти ракет Patriot, - Минобороны

Польша недавно передала Украине от трёх до девяти ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В Варшаве отмечают, что это лишь незначительная часть имеющихся у страны запасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире RMF FM.

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Томчик не назвал точное количество переданных Украине ракет, отметив лишь, что речь идет о "от 3 до 9".

По его словам, Польша достигла договоренности с Соединенными Штатами о том, что в случае возникновения угрозы получит значительно большее количество ракет для собственных нужд.

Также заместитель министра подчеркнул, что Германия не принимала участия в этой операции. По его словам, передачу ракет Украине координировали генеральный секретарь НАТО и Европейское командование Вооруженных сил США.

Томчик подчеркнул, что переданный Украине объем ракет является незначительным по сравнению с запасами, которыми располагает Польша.

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