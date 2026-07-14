Польща поки не готова передати Україні нові ракети Patriot, - Туск
Варшава поки не приєдналася до європейської антибалістичної коаліції, оскільки відповідальність між союзниками розподіляється за різними напрямами.Крім того, країна не має значних запасів ракет Patriot, однак і надалі активно підтримуватиме Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita, про це у Парижі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Ми розділяємо відповідальність. Є багато таких коаліцій", - зазначив прем'єр.
За його словами, у межах цієї ініціативи ключову роль відіграє промислова коаліція. Польські компанії наразі аналізують можливість участі.
"Коаліція відкрита; якщо буде готова промислова пропозиція від польських компаній, ми приєднаємося до цієї коаліції", - заявив Туск.
Значних запасів ракет Patriot у Польщі немає
Відповідаючи на запитання щодо можливих нових поставок ракет Patriot Україні, Туск зазначив, що Польща не має значних запасів таких ракет.
"У нас немає великого запасу цих ракет", - сказав він.
Водночас польський прем'єр запевнив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну.
"Поки я буду прем'єр-міністром, Польща буде активно брати участь у допомозі Україні у війні з Росією", — наголосив Туск.
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