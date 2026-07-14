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Новини Patriot для України антибалістична система ППО
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Польща поки не готова передати Україні нові ракети Patriot, - Туск

Туск: Польща не має великих запасів ракет Patriot для України

Варшава поки не приєдналася до європейської антибалістичної коаліції, оскільки відповідальність між союзниками розподіляється за різними напрямами.Крім того, країна не має значних запасів ракет Patriot, однак і надалі активно підтримуватиме Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita, про це у Парижі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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"Ми розділяємо відповідальність. Є багато таких коаліцій", - зазначив прем'єр.

За його словами, у межах цієї ініціативи ключову роль відіграє промислова коаліція. Польські компанії наразі аналізують можливість участі.

"Коаліція відкрита; якщо буде готова промислова пропозиція від польських компаній, ми приєднаємося до цієї коаліції", - заявив Туск.

Значних запасів ракет Patriot у Польщі немає

Відповідаючи на запитання щодо можливих нових поставок ракет Patriot Україні, Туск зазначив, що Польща не має значних запасів таких ракет.

"У нас немає великого запасу цих ракет", - сказав він.

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Водночас польський прем'єр запевнив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну.

"Поки я буду прем'єр-міністром, Польща буде активно брати участь у допомозі Україні у війні з Росією", — наголосив Туск.

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Польща (9590) Туск Дональд (713) Patriot (530)
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Топ коментарі
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Валинь мяшает? А Смоленськ з Катинью не заважає? Чи може дружбан Гітлера пілсудський заважає?
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14.07.2026 11:40 Відповісти
+3
Нобелівську премію миру - цим вічно неготовим до реальної боротьби польським говорунам!
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14.07.2026 11:34 Відповісти
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Давно на пшеків кацапські дрони не залітали. Коли залетять і звіздануть по якомусь коровнику, ці сцикливі шакали пшеки самі будуть умовляти, щоб взали в них ракети
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14.07.2026 11:40 Відповісти

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