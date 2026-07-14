Польша пока не готова передать Украине новые ракеты Patriot, - Туск

Варшава пока не присоединилась к европейской антибаллистической коалиции, поскольку ответственность между союзниками распределяется по разным направлениям. Кроме того, у страны нет значительных запасов ракет Patriot, однако она и впредь будет активно поддерживать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом в Париже заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы разделяем ответственность. Есть много таких коалиций", - отметил премьер.

По его словам, в рамках этой инициативы ключевую роль играет промышленная коалиция. Польские компании в настоящее время анализируют возможность участия.

"Коалиция открыта; если будет готово промышленное предложение от польских компаний, мы присоединимся к этой коалиции", - заявил Туск.

Значительных запасов ракет Patriot в Польше нет

Отвечая на вопрос о возможных новых поставках ракет Patriot Украине, Туск отметил, что у Польши нет значительных запасов таких ракет.

"У нас нет большого запаса этих ракет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot, - Зеленский обратился к участникам заседания ОБСЕ

В то же время польский премьер заверил, что Варшава и впредь будет поддерживать Украину.

"Пока я буду премьер-министром, Польша будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне с Россией", - подчеркнул Туск.