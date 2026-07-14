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Новости Patriot для Украины антибаллистическая система ПВО
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Польша пока не готова передать Украине новые ракеты Patriot, - Туск

Туск: У Польши нет больших запасов ракет Patriot для Украины

Варшава пока не присоединилась к европейской антибаллистической коалиции, поскольку ответственность между союзниками распределяется по разным направлениям. Кроме того, у страны нет значительных запасов ракет Patriot, однако она и впредь будет активно поддерживать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом в Париже заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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"Мы разделяем ответственность. Есть много таких коалиций", - отметил премьер.

По его словам, в рамках этой инициативы ключевую роль играет промышленная коалиция. Польские компании в настоящее время анализируют возможность участия.

"Коалиция открыта; если будет готово промышленное предложение от польских компаний, мы присоединимся к этой коалиции", - заявил Туск.

Значительных запасов ракет Patriot в Польше нет

Отвечая на вопрос о возможных новых поставках ракет Patriot Украине, Туск отметил, что у Польши нет значительных запасов таких ракет.

"У нас нет большого запаса этих ракет", - сказал он.

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В то же время польский премьер заверил, что Варшава и впредь будет поддерживать Украину.

"Пока я буду премьер-министром, Польша будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне с Россией", - подчеркнул Туск.

Автор: 

Польша (9302) Туск Дональд (918) Patriot (494)
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Топ комментарии
+7
Валинь мяшает? А Смоленськ з Катинью не заважає? Чи може дружбан Гітлера пілсудський заважає?
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14.07.2026 11:40 Ответить
+3
Давно на пшеків кацапські дрони не залітали. Коли залетять і звіздануть по якомусь коровнику, ці сцикливі шакали пшеки самі будуть умовляти, щоб взали в них ракети
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14.07.2026 11:40 Ответить
+2
Нобелівську премію миру - цим вічно неготовим до реальної боротьби польським говорунам!
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14.07.2026 11:34 Ответить

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