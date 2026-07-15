Україна розраховує, що виготовлятиме ракети для Patriot до кінця 2026 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати технічну можливість для самостійного виробництва ракет до американських систем ППО Patriot до кінця 2026 року.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на саміті "Південно-Східна Європа – Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прорив у виробництві

Коментуючи розвиток переговорів із Білим домом щодо передачі технологій, Зеленський зазначив, що робота над оформленням відповідних ліцензій та підготовкою виробничих потужностей на базі українських оборонних підприємств вийшла на фінішну пряму.

"Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою американські ракети", — наголосив глава держави.

Це рішення дозволить Україні самостійно поповнювати боєкомплект для систем ППО великої дальності, що є критично важливим в умовах тривалого протистояння з РФ.

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Що передувало?

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що задовольнить давнє прохання України щодо виробництва американських ракет до Patriot.

Президент України Володимир Зеленський закликав, аби технічні команди та представники міністерств "почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше і почали виробництво в Україні". Окрім США, ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot наразі мають Японія та Німеччина.

За даними Reuters, поки виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України відбуватиметься в Німеччині або іншій європейській країні. До України його перенесуть вже після завершення війни.

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