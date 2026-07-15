Украина имеет договоренность об антибаллистических ракетах с Ближним Востоком, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с Ближним Востоком достигнута договоренность о поставках противоракетных ракет. Однако ее содержание не будет раскрываться до окончания войны в этом регионе.

Об этом он заявил по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

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Договоренность с Ближним Востоком

"Отдельно у нас есть договоренность, которую мы не раскрываем, с Ближним Востоком. Почему? Потому что она зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке. Мы надеемся (на прекращение войны. – Ред.) прежде всего не из-за ракет, а потому, что мы желаем ближневосточным странам и людям мира, но с этим, безусловно, связана и антибаллистика для нашего государства", – сказал глава государства.

Напомним:

13 июля Украина и еще 9 европейских государств официально объявили о начале создания Антибаллистической коалиции.

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