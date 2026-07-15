УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10735 відвідувачів онлайн
Новини ППО України
324 5

Україна має домовленість щодо антибалістичних ракет із Близьким Сходом, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з Близьким Сходом є домовленість стосовно постачання антибалістичних ракет. Однак її не розкриватимуть до закінчення війни у цьому регіоні.

Про це він заявив за підсумком саміту "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Домовленість із Близьким Сходом 

"Окремо у нас є домовленість, яку ми не розкриваємо, з Близьким Сходом. Чому? Тому що вона залежить від вірогідності повного закінчення війни на Близькому Сході. Ми надіємось (на припинення війни, – ред.) передусім не через ракети, а тому, що ми бажаємо близькосхідним країнам, людям миру, але з цим, безумовно, пов'язана і антибалістика для нашої держави", - сказав глава держави.

Нагадаємо:

13 липня Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.

Читайте також: Зеленський анонсував кадрові зміни у низці посольств

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Близький Схід (365)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 