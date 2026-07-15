Україна має домовленість щодо антибалістичних ракет із Близьким Сходом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що з Близьким Сходом є домовленість стосовно постачання антибалістичних ракет. Однак її не розкриватимуть до закінчення війни у цьому регіоні.
Про це він заявив за підсумком саміту "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.
Домовленість із Близьким Сходом
"Окремо у нас є домовленість, яку ми не розкриваємо, з Близьким Сходом. Чому? Тому що вона залежить від вірогідності повного закінчення війни на Близькому Сході. Ми надіємось (на припинення війни, – ред.) передусім не через ракети, а тому, що ми бажаємо близькосхідним країнам, людям миру, але з цим, безумовно, пов'язана і антибалістика для нашої держави", - сказав глава держави.
Нагадаємо:
13 липня Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.
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