Зеленський заявив про ризик мобілізації в РФ після виборів

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що після парламентських виборів у Росії можливе посилення мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави за підсумками саміту Україна – Південно-Східна Європа.

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Після виборів у РФ: ризики ескалації

"Чи може бути ескалація після парламентських виборів у РФ 20 чи 21 числа, не пам'ятаю вже? Тобто результат виборів ніяк не буде впливати на цю ескалацію, бо результат буде відомий до виборів", – сказав він.

Водночас Президент підкреслив, що завершення голосування може стати точкою відліку для нових дій Росії.

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Мобілізація та інші загрози

За словами глави держави, Росія може вдатися до збільшення мобілізації, оскільки розширення контрактної армії потребує значних витрат.

"Збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватись", – зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що у Путіна є й інші "ескалаційні можливості".

"Безумовно, будь-що, що можна продемонструвати і потім продати як ту чи іншу або перевагу на полі бою, або перемогу десь. Де це може бути, на яку країну він може тиснути, я не можу сказати. Я просто цього не знаю. Ми повинні готуватись до будь-яких викликів", - заявив глава держави.

Він також відзначив, що українські операції в Росії можуть змусити РФ до переговорів. "

Я поділився з керівництвом Європейського Союзу і з президентом Сполучених Штатів Америки, що нам потрібно для того, щоби пришвидшити процес, на наш погляд, готовності Путіна сісти за стіл перемовин", - підсував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна розраховує отримати технічну можливість для самостійного виробництва ракет до американських систем ППО Patriot до кінця 2026 року.

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