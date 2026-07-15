Відсоток росіян, які не підтримують війну Путіна, різко зріс, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії суттєво зросла кількість людей, які не підтримують війну проти України. За його словами, така зміна настроїв пов'язана з українськими ударами по військових цілях на території РФ та в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає Укрінформ.

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Зеленський пояснив зміну настроїв у Росії

Президент зазначив, що не може оцінити реальний рівень підтримки Володимира Путіна серед росіян, однак, за його словами, кількість тих, хто виступає проти війни, значно збільшилася.

"Я не знаю реальність – скільки людей його (Путіна – ред.) підтримують або не підтримують, а ось люди, які не підтримують війну і хочуть, щоб війна закінчилась, цей відсоток дуже сильно підвищився, особливо після наших оперативних дій на полі бою, а також мідлстрайків і діпстрайків в Росії і діп- та мідлоперацій на території нашого всього окупованого Криму", – сказав Зеленський.

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У прикордонних регіонах РФ противників війни стало більше

За словами глави держави, у деяких регіонах Росії частка людей, які не підтримують війну, зросла з 10% до 62–63%.

Президент уточнив, що йдеться переважно про прикордонні з Україною регіони РФ та тимчасово окупований Крим.

"Тому що вони отримують реальне розуміння того, що таке війна, вони почали отримувати і відчувати це на своїй території", – зазначив Зеленський.

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