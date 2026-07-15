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Новини Рейтинг Путіна
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Відсоток росіян, які не підтримують війну Путіна, різко зріс, - Зеленський

Зеленський заявив про різке зростання кількості росіян, які не підтримують війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії суттєво зросла кількість людей, які не підтримують війну проти України. За його словами, така зміна настроїв пов'язана з українськими ударами по військових цілях на території РФ та в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа", передає Укрінформ.

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Зеленський пояснив зміну настроїв у Росії

Президент зазначив, що не може оцінити реальний рівень підтримки Володимира Путіна серед росіян, однак, за його словами, кількість тих, хто виступає проти війни, значно збільшилася.

"Я не знаю реальність – скільки людей його (Путіна – ред.) підтримують або не підтримують, а ось люди, які не підтримують війну і хочуть, щоб війна закінчилась, цей відсоток дуже сильно підвищився, особливо після наших оперативних дій на полі бою, а також мідлстрайків і діпстрайків в Росії і діп- та мідлоперацій на території нашого всього окупованого Криму", – сказав Зеленський.

Також читайте: Невдоволення Путіним у РФ зростає, посилюються протестні настрої, - Зеленський. ФОТО

У прикордонних регіонах РФ противників війни стало більше

За словами глави держави, у деяких регіонах Росії частка людей, які не підтримують війну, зросла з 10% до 62–63%.

Президент уточнив, що йдеться переважно про прикордонні з Україною регіони РФ та тимчасово окупований Крим.

"Тому що вони отримують реальне розуміння того, що таке війна, вони почали отримувати і відчувати це на своїй території", – зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) путін володимир (25586) рейтинг (1722) війна в Україні (8751)
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Топ коментарі
+9
дешевий актор знов хоче нам натякнути що кацапи проти війни, що ось ось закінчиться війна.

Навіщо це лайно, цей актор нам озвучує ?
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15.07.2026 18:11 Відповісти
+5
Чия б скумбрія гавкала про рейтинги.
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15.07.2026 18:12 Відповісти
+4
Навіщо нам ця інформація? Щоб і далі жили в стані "війна ось-ось закінчиться" ? чекіст же сказав, що хоче жити 150 років і воювати до "пабєді", думка росіян ні на що не впливає
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15.07.2026 18:13 Відповісти

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