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Новости Рейтинг Путина
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Процент россиян, не поддерживающих войну Путина, резко вырос, — Зеленский

Зеленский заявил о резком росте числа россиян, не поддерживающих войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что в России значительно возросло число людей, не поддерживающих войну против Украины. По его словам, такая смена настроений связана с украинскими ударами по военным целям на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", передает Укринформ.

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Зеленский объяснил изменение настроений в России

Президент отметил, что не может оценить реальный уровень поддержки Владимира Путина среди россиян, однако, по его словам, количество тех, кто выступает против войны, значительно увеличилось.

"Я не знаю, сколько людей его (Путина. — Ред.) поддерживают или не поддерживают, а вот люди, которые не поддерживают войну и хотят, чтобы война закончилась, – этот процент очень сильно вырос, особенно после наших оперативных действий на поле боя, а также мидлстрайков и дипстрайков в России и мид- и диплопераций на территории всего нашего оккупированного Крыма", – сказал Зеленский.

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В приграничных регионах РФ противников войны стало больше

По словам главы государства, в некоторых регионах России доля людей, не поддерживающих войну, выросла с 10% до 62–63%.

Президент уточнил, что речь идет преимущественно о приграничных с Украиной регионах РФ и временно оккупированном Крыме.

"Потому что они получают реальное представление о том, что такое война, они начали испытывать это на своей территории", – отметил Зеленский.

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Зеленский Владимир (24823) путин владимир (32697) рейтинг (1628) война в Украине (8687)
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Топ комментарии
+13
дешевий актор знов хоче нам натякнути що кацапи проти війни, що ось ось закінчиться війна.

Навіщо це лайно, цей актор нам озвучує ?
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15.07.2026 18:11 Ответить
+6
Чия б скумбрія гавкала про рейтинги.
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15.07.2026 18:12 Ответить
+5
Навіщо нам ця інформація? Щоб і далі жили в стані "війна ось-ось закінчиться" ? чекіст же сказав, що хоче жити 150 років і воювати до "пабєді", думка росіян ні на що не впливає
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15.07.2026 18:13 Ответить

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