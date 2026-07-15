Процент россиян, не поддерживающих войну Путина, резко вырос, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в России значительно возросло число людей, не поддерживающих войну против Украины. По его словам, такая смена настроений связана с украинскими ударами по военным целям на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", передает Укринформ.

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Зеленский объяснил изменение настроений в России

Президент отметил, что не может оценить реальный уровень поддержки Владимира Путина среди россиян, однако, по его словам, количество тех, кто выступает против войны, значительно увеличилось.

"Я не знаю, сколько людей его (Путина. — Ред.) поддерживают или не поддерживают, а вот люди, которые не поддерживают войну и хотят, чтобы война закончилась, – этот процент очень сильно вырос, особенно после наших оперативных действий на поле боя, а также мидлстрайков и дипстрайков в России и мид- и диплопераций на территории всего нашего оккупированного Крыма", – сказал Зеленский.

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В приграничных регионах РФ противников войны стало больше

По словам главы государства, в некоторых регионах России доля людей, не поддерживающих войну, выросла с 10% до 62–63%.

Президент уточнил, что речь идет преимущественно о приграничных с Украиной регионах РФ и временно оккупированном Крыме.

"Потому что они получают реальное представление о том, что такое война, они начали испытывать это на своей территории", – отметил Зеленский.

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