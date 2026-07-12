В РФ в ближайшее время состоится мобилизация, нам нужно уничтожать 50 тыс. оккупантов ежемесячно, - Жорин
Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин убежден, что в России в ближайшее время состоится мобилизация.
Об этом он пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Как видим, российское население готовят к мобилизации, которая в том или ином виде состоится там в ближайшее время", - отметил он.
Ликвидация войск РФ
По его словам, в контексте этого цифра в 50 тысяч ликвидированных россиян в месяц должна стать реалистичным планом.
"Мы способны наносить такие потери врагу, если масштабируем успешный опыт, который уже имеется на сегодняшний день - в первую очередь для технологического развития всей армии. Но это не должно оставаться делом отдельных подразделений, иначе нас ждут еще большие проблемы", - подчеркивает Жорин.
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