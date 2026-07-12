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Новости Мобилизация в РФ
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В РФ в ближайшее время состоится мобилизация, нам нужно уничтожать 50 тыс. оккупантов ежемесячно, - Жорин

мобилизация в России

Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин убежден, что в России в ближайшее время состоится мобилизация.

Об этом он пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Как видим, российское население готовят к мобилизации, которая в том или ином виде состоится там в ближайшее время", - отметил он.

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Ликвидация войск РФ

По его словам, в контексте этого цифра в 50 тысяч ликвидированных россиян в месяц должна стать реалистичным планом.

"Мы способны наносить такие потери врагу, если масштабируем успешный опыт, который уже имеется на сегодняшний день - в первую очередь для технологического развития всей армии. Но это не должно оставаться делом отдельных подразделений, иначе нас ждут еще большие проблемы", - подчеркивает Жорин.

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Автор: 

армия РФ (23293) мобилизация (3132) Жорин Максим (51)
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Топ комментарии
+8
Фаріон вже 2 роки , як вбита агентами Мацковії , а Жорін , який разом з Кротевичем плювався в неї, досить непогано виглядає на своїй командирській посаді ( біля генерала Білецького , білборди з яким заполонили країну і які фінансує Поважний Рінат ... так кажуть злі язики ) та ще й пересічних залякує новою путловською мобілізацією ! Ну-ну ...
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12.07.2026 14:07 Ответить
+6
Откуда Жорин может знать? Я не говорю о том что мобилизации там не будет или мобилизация там будет. Там даже верхушка правящих элит этого на 100% не знает.
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12.07.2026 13:59 Ответить
+6
Так знищуй. Чи "знищуй". В конторі "Мілітарні рога і копита" кожен день по тисячі +-100-200 доповідають. Незалежно від будь чого, стандарт. Доповідайте 1600+-100-200. І буде все як треба. Потужно головне
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12.07.2026 13:59 Ответить

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