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Новини Мобілізація в РФ
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У РФ найближчим часом відбудеться мобілізація, нам треба знищувати 50 тис. окупантів щомісяця, - Жорін

мобілізаціяв Росії

Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін переконаний, що в Росії найближчим часом відбудеться мобілізація.

Про це він пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Як бачимо, російське населення готують до мобілізації, яка в тому чи іншому вигляді відбудеться там найближчим часом", - зазначив він.

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Ліквідація військ РФ

За його словами, в контексті цього цифра в 50 тисяч ліквідованих росіян на місяць має стати реалістичним планом.

"Ми здатні наносити такі втрати ворогу, якщо масштабуємо успішний досвід, який вже є на сьогоднішній день - в першу чергу для технологічного розвитку всього війська. Та це не має залишитись справою окремих підрозділів, інакше на нас чекають ще більші проблеми", - наголошує Жорін.

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Автор: 

армія рф (21513) мобілізація (3482) Жорін Максим (52)
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Топ коментарі
+10
Фаріон вже 2 роки , як вбита агентами Мацковії , а Жорін , який разом з Кротевичем плювався в неї, досить непогано виглядає на своїй командирській посаді ( біля генерала Білецького , білборди з яким заполонили країну і які фінансує Поважний Рінат ... так кажуть злі язики ) та ще й пересічних залякує новою путловською мобілізацією ! Ну-ну ...
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12.07.2026 14:07 Відповісти
+7
Откуда Жорин может знать? Я не говорю о том что мобилизации там не будет или мобилизация там будет. Там даже верхушка правящих элит этого на 100% не знает.
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12.07.2026 13:59 Відповісти
+7
А Рашка зможе забезпечити сотні тисяч мобілізованих технікою,зброєю харчами,медициною? Чи їх гнатимуть ,як піхотне м"ясо в атаки? Але ж дронам байдуже скільки на полі кацапів 5 чи 50 чи 150....
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12.07.2026 13:59 Відповісти

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