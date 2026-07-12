У РФ найближчим часом відбудеться мобілізація, нам треба знищувати 50 тис. окупантів щомісяця, - Жорін

Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін переконаний, що в Росії найближчим часом відбудеться мобілізація.

Про це він пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Як бачимо, російське населення готують до мобілізації, яка в тому чи іншому вигляді відбудеться там найближчим часом", - зазначив він.

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Ліквідація військ РФ

За його словами, в контексті цього цифра в 50 тисяч ліквідованих росіян на місяць має стати реалістичним планом.

"Ми здатні наносити такі втрати ворогу, якщо масштабуємо успішний досвід, який вже є на сьогоднішній день - в першу чергу для технологічного розвитку всього війська. Та це не має залишитись справою окремих підрозділів, інакше на нас чекають ще більші проблеми", - наголошує Жорін.

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