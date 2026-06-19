Про силову мобілізацію чоловіків повідомляють у Пензенській області РФ. Проходять облави, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жителі Пензенської області РФ заявили, що у населених пунктах відбувається силова мобілізація чоловіків, проходять облави.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, росіяни в ніч з 16 на 17 червня зафіксували інцидент, коли біля військкомату у Кам'янці Пензенської області біля військкомату жінки намагалися перешкодити співробітникам забрати чоловіків на мікроавтобусі.

За словами місцевих, співробітники військкоматів уночі їздять на чорних мікроавтобусах і чатують на людей біля алкомаркетів, щоб "взяти п'яних, яких легко змусити щось підписати".





18 червня у Росгвардії заявили про рейд з виявлення порушників військового обліку. Поліцейські зупиняли автомобілі та перевірили 80 людей. Дев'ятьом із них вручили повістки.

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Також три тижні тому пензенське видання "Нова Альтернатива" писало про викрадення жителя Сурська Володимира Подковиркіна, катування жителя Пензи Станіслава Вяльцина та інших місцевих жителів, яких примусово відправили на війну проти України.

Місцева жителька Анастасія Фоміна звернулася до голови Слідкому РФ Бастрикіна, оскільки її 58-річного батька забрали з дому у селі Російський Качим. Чоловіка привезли до військкомату дали лише раз побачитися з родичами під конвоєм і того ж вечора разом з іншими чоловіками відправили до Ростовської області. Як розповіла дівчина, і її батька, та інших чоловіків, які були у військкоматі того дня, змушували підписати контракт під тиском.







У соцмережах росіяни також пишуть при інші випадки силової мобілізації, що відбувалися у квітні та травні.

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