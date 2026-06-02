Депутат Держдуми РФ Гурульов заявив про підготовку нової мобілізації восени
Восени в Росії можуть оголосити нову масштабну хвилю мобілізації через затяжні бойові дії та відсутність значних успіхів на фронті в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про такі наміри військово-політичного керівництва країни-агресорки заявив депутат Держдуми РФ від партії "Единая Россия", колишній член комітету з оборони і безпеки Андрій Гурульов, пише The Moskow Times.
Подробиці
За словами Гурульова, у "вищих ешелонах" російської влади питання додаткового призову живої сили вже фактично вирішене.
"Зараз у кулуарах і високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Щобільше, обізнані люди кажуть, що принципове рішення щодо цього вже ухвалено і вона буде восени", — заявив депутат Держдуми.
Водночас він визнає, що черговий етап призову не дозволить армії РФ змінити ситуацію на полі бою через технологічну перевагу Сил оборони України у безпілотниках. Він наголосив, що українські дрони "розбирають піхоту" на підступах, не дають "підняти голови" штурмовим групам та "буквально завалили" собою як передову, так і ближній тил.
Російський депутат прогнозує, що без вирішення проблеми з українськими БпЛА залучення нових мобілізованих лише збільшить кількість убитих росіян.
А такі заяви лише лякають їхнє насєлєніє ... Питання - а навіщо ? До чогось готують ?
Не було ж ніколи на росії мобілізації.
І не буде.
Правда ж?
Може, ви маєте?
По друге, мобілізували мало, одягти, нагодувати, дати зброю, а не ржавий калаш на 5 людей. В кацапів економіку і так і дуже поганій ситуації, а це може її взагалі добити.
У москалів жопа в економіці, це пишуть навіть вони сами.
Ось тобі пряма інформація. Сподіваюся не потрібно пояснювати, що калаш русня зробить набагато швидше, ніж шахед?
Тобто навіть цей алкаш це розуміе