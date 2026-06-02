Депутат Держдуми РФ Гурульов заявив про підготовку нової мобілізації восени

Восени в Росії можуть оголосити нову масштабну хвилю мобілізації через затяжні бойові дії та відсутність значних успіхів на фронті в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про такі наміри військово-політичного керівництва країни-агресорки заявив депутат Держдуми РФ від партії "Единая Россия", колишній член комітету з оборони і безпеки Андрій Гурульов, пише The Moskow Times.

За словами Гурульова, у "вищих ешелонах" російської влади питання додаткового призову живої сили вже фактично вирішене.

"Зараз у кулуарах і високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Щобільше, обізнані люди кажуть, що принципове рішення щодо цього вже ухвалено і вона буде восени", — заявив депутат Держдуми.

Водночас він визнає, що черговий етап призову не дозволить армії РФ змінити ситуацію на полі бою через технологічну перевагу Сил оборони України у безпілотниках. Він наголосив, що українські дрони "розбирають піхоту" на підступах, не дають "підняти голови" штурмовим групам та "буквально завалили" собою як передову, так і ближній тил.

Російський депутат прогнозує, що без вирішення проблеми з українськими БпЛА залучення нових мобілізованих лише збільшить кількість убитих росіян.

