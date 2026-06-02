Депутат Держдуми РФ Гурульов заявив про підготовку нової мобілізації восени

Восени в Росії можуть оголосити нову масштабну хвилю мобілізації через затяжні бойові дії та відсутність значних успіхів на фронті в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про такі наміри військово-політичного керівництва країни-агресорки заявив депутат Держдуми РФ від партії "Единая Россия", колишній член комітету з оборони і безпеки Андрій Гурульов, пише The Moskow Times.

Подробиці

За словами Гурульова, у "вищих ешелонах" російської влади питання додаткового призову живої сили вже фактично вирішене.

"Зараз у кулуарах і високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Щобільше, обізнані люди кажуть, що принципове рішення щодо цього вже ухвалено і вона буде восени", — заявив депутат Держдуми.

Водночас він визнає, що черговий етап призову не дозволить армії РФ змінити ситуацію на полі бою через технологічну перевагу Сил оборони України у безпілотниках. Він наголосив, що українські дрони "розбирають піхоту" на підступах, не дають "підняти голови" штурмовим групам та "буквально завалили" собою як передову, так і ближній тил.

Російський депутат прогнозує, що без вирішення проблеми з українськими БпЛА залучення нових мобілізованих лише збільшить кількість убитих росіян.

Топ коментарі
+3
Пояснюю - якщо б вони дійсно хотіли влаштувати чергову мобілізацію - так , діяти треба швидко і раптово .
А такі заяви лише лякають їхнє насєлєніє ... Питання - а навіщо ? До чогось готують ?
02.06.2026 17:50 Відповісти
02.06.2026 17:50 Відповісти
+2
Це було би якоюсь величезною проблемою якби вони її оголосили у 22, в зараз кіло зона вже створена. Дрони літають сотнями, половина з них до лбз не доїде.

По друге, мобілізували мало, одягти, нагодувати, дати зброю, а не ржавий калаш на 5 людей. В кацапів економіку і так і дуже поганій ситуації, а це може її взагалі добити.
02.06.2026 17:55 Відповісти
02.06.2026 17:55 Відповісти
+2
"Водночас він визнає, що черговий етап призову не дозволить армії РФ змінити ситуацію на полі бою через технологічну перевагу Сил оборони України у безпілотниках. Він наголосив, що українські дрони "розбирають піхоту" на підступах, не дають "підняти голови" штурмовим групам та "буквально завалили" собою як передову, так і ближній тил."

Тобто навіть цей алкаш це розуміе
02.06.2026 17:56 Відповісти
02.06.2026 17:56 Відповісти
Пішов прогрів населення ?
02.06.2026 17:45 Відповісти
02.06.2026 17:45 Відповісти
Кордони на болотах відкриті,якщо ти не знав .Мобілізація на болотах трохи інша
02.06.2026 17:48 Відповісти
02.06.2026 17:48 Відповісти
До капітуляції?
02.06.2026 17:54 Відповісти
02.06.2026 17:54 Відповісти
Неможливо.
Не було ж ніколи на росії мобілізації.
І не буде.
Правда ж?
02.06.2026 17:46 Відповісти
02.06.2026 17:46 Відповісти
Виходить, що була. Восени 2022 року. Правда ж?
02.06.2026 17:55 Відповісти
02.06.2026 17:55 Відповісти
Є такі, що кажуть, не було.
02.06.2026 17:57 Відповісти
02.06.2026 17:57 Відповісти
Є навіть ті, хто кажуть, що там бусифікують щодня. Тільки це ретельно приховують
02.06.2026 18:01 Відповісти
02.06.2026 18:01 Відповісти
Ну ви ж їм не вірите, правда?
02.06.2026 18:03 Відповісти
02.06.2026 18:03 Відповісти
Я то якраз вірю. А ви?
02.06.2026 18:11 Відповісти
02.06.2026 18:11 Відповісти
Це зрозуміло і логічно. Нелегальному мігранту пропонують вибір - укласти контракт чи поїхати додому. Але ж і громадян кацапстану там бусифицируют. Ви ж не станете це заперечувати?
02.06.2026 18:25 Відповісти
02.06.2026 18:25 Відповісти
Про це достеменної інфи не маю.
Може, ви маєте?
02.06.2026 18:27 Відповісти
02.06.2026 18:27 Відповісти
Не маю. Але в самому факті впевнений на 100%
02.06.2026 18:29 Відповісти
02.06.2026 18:29 Відповісти
Ну і добре.
02.06.2026 18:30 Відповісти
02.06.2026 18:30 Відповісти
Ну відосів в інеті нема,то ж ніякої там бусифікації!Не потрібно тільки втирати,що там всі залякані та бояться кинути в інет відео.На болотах за гроші бажаючі є плюс з інших країн
02.06.2026 18:41 Відповісти
02.06.2026 18:41 Відповісти
Он сказал что его взломали, а новую мобилизацию кацапы боятся проводить из за выборов и снижения рейтинга Путлера.
02.06.2026 17:47 Відповісти
02.06.2026 17:47 Відповісти
Багато разів доведено, що раби кацапстану не здатні до опору владі. То чого вони бояться?
02.06.2026 17:57 Відповісти
02.06.2026 17:57 Відповісти
це частина плану згідно якого іде спєціальная воєнная опєрація
02.06.2026 17:48 Відповісти
02.06.2026 17:48 Відповісти
Ну если кацапы и вправду начнут проводить новую масштабную мобилизацию, от у нас так же она ещё более ужесточаться, а это значит ждём уменьшения призывного возраста до 18 или до 23, а так же то , что бронь снимут с вообще всех, кроме мусоров и депутатов.
02.06.2026 17:49 Відповісти
02.06.2026 17:49 Відповісти
Не ждём.
02.06.2026 17:52 Відповісти
02.06.2026 17:52 Відповісти
На скільки днів там залишилося ракет і шахедов за свіжими даними?
02.06.2026 17:59 Відповісти
02.06.2026 17:59 Відповісти
Ступа ти схоже конкретна. Якщо замість прямої інформації аргументуеш мемами 4літньох давнини.

У москалів жопа в економіці, це пишуть навіть вони сами.
02.06.2026 18:01 Відповісти
02.06.2026 18:01 Відповісти
РФ нарощує виробництво "Шахедів" - понад 100 тисяч одиниць на рік, - Скібіцький
Джерело: https://censor.net/ua/n4006199

Ось тобі пряма інформація. Сподіваюся не потрібно пояснювати, що калаш русня зробить набагато швидше, ніж шахед?
02.06.2026 18:10 Відповісти
02.06.2026 18:10 Відповісти
ці удари ракетами і шахедами на хід бойових дій мають вплив аж нульовий. це цивільних кошмарити.
02.06.2026 18:32 Відповісти
02.06.2026 18:32 Відповісти
А то до цього кацапського м'яса було мало! Бойові дії вже не ті, що в 2022 році, ні м'ясо, ні танки вже нічого не вирішують на полі бою, але савєцькім генералам-алкоголікам цього не зрозуміти! 😁
02.06.2026 17:57 Відповісти
02.06.2026 17:57 Відповісти
Сирок кусає лікті і жаліється що Україна не рашка а так би він всіх мобілізував!
02.06.2026 18:28 Відповісти
02.06.2026 18:28 Відповісти
 
 