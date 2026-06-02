Осенью в России может быть объявлена новая масштабная волна мобилизации из-за затянувшихся боевых действий и отсутствия значительных успехов на фронте в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ. О таких намерениях военно-политического руководства страны-агрессора заявил депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", бывший член комитета по обороне и безопасности Андрей Гурулев, пишетThe Moscow Times.

По словам Гурулева, в "высших эшелонах" российской власти вопрос о дополнительном призыве живой силы уже фактически решен.

"Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно идут разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, осведомленные люди говорят, что принципиальное решение по этому вопросу уже принято и она состоится осенью", - заявил депутат Госдумы.

В то же время он признает, что очередной этап призыва не позволит армии РФ изменить ситуацию на поле боя из-за технологического превосходства Сил обороны Украины в беспилотниках. Он подчеркнул, что украинские дроны "разбирают пехоту" на подступах, не дают "поднять головы" штурмовым группам и "буквально завалили" собой как передовую, так и ближний тыл.

Российский депутат прогнозирует, что без решения проблемы с украинскими БПЛА привлечение новых мобилизованных только увеличит количество убитых россиян.

