Депутат Госдумы РФ Гурулев заявил о подготовке новой мобилизации осенью
Осенью в России может быть объявлена новая масштабная волна мобилизации из-за затянувшихся боевых действий и отсутствия значительных успехов на фронте в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ. О таких намерениях военно-политического руководства страны-агрессора заявил депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", бывший член комитета по обороне и безопасности Андрей Гурулев, пишетThe Moscow Times.
По словам Гурулева, в "высших эшелонах" российской власти вопрос о дополнительном призыве живой силы уже фактически решен.
"Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно идут разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, осведомленные люди говорят, что принципиальное решение по этому вопросу уже принято и она состоится осенью", - заявил депутат Госдумы.
В то же время он признает, что очередной этап призыва не позволит армии РФ изменить ситуацию на поле боя из-за технологического превосходства Сил обороны Украины в беспилотниках. Он подчеркнул, что украинские дроны "разбирают пехоту" на подступах, не дают "поднять головы" штурмовым группам и "буквально завалили" собой как передовую, так и ближний тыл.
Российский депутат прогнозирует, что без решения проблемы с украинскими БПЛА привлечение новых мобилизованных только увеличит количество убитых россиян.
А такі заяви лише лякають їхнє насєлєніє ... Питання - а навіщо ? До чогось готують ?
Не було ж ніколи на росії мобілізації.
І не буде.
Правда ж?
По друге, мобілізували мало, одягти, нагодувати, дати зброю, а не ржавий калаш на 5 людей. В кацапів економіку і так і дуже поганій ситуації, а це може її взагалі добити.
У москалів жопа в економіці, це пишуть навіть вони сами.
Ось тобі пряма інформація. Сподіваюся не потрібно пояснювати, що калаш русня зробить набагато швидше, ніж шахед?
Тобто навіть цей алкаш це розуміе