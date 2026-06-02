Депутат Госдумы РФ Гурулев заявил о подготовке новой мобилизации осенью

Осенью в России может быть объявлена новая масштабная волна мобилизации из-за затянувшихся боевых действий и отсутствия значительных успехов на фронте в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ. О таких намерениях военно-политического руководства страны-агрессора заявил депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", бывший член комитета по обороне и безопасности Андрей Гурулев, пишетThe Moscow Times.

Подробности

По словам Гурулева, в "высших эшелонах" российской власти вопрос о дополнительном призыве живой силы уже фактически решен.

"Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно идут разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, осведомленные люди говорят, что принципиальное решение по этому вопросу уже принято и она состоится осенью", - заявил депутат Госдумы.

В то же время он признает, что очередной этап призыва не позволит армии РФ изменить ситуацию на поле боя из-за технологического превосходства Сил обороны Украины в беспилотниках. Он подчеркнул, что украинские дроны "разбирают пехоту" на подступах, не дают "поднять головы" штурмовым группам и "буквально завалили" собой как передовую, так и ближний тыл.

Российский депутат прогнозирует, что без решения проблемы с украинскими БПЛА привлечение новых мобилизованных только увеличит количество убитых россиян.

Топ комментарии
+3
Пояснюю - якщо б вони дійсно хотіли влаштувати чергову мобілізацію - так , діяти треба швидко і раптово .
А такі заяви лише лякають їхнє насєлєніє ... Питання - а навіщо ? До чогось готують ?
02.06.2026 17:50 Ответить
+2
Це було би якоюсь величезною проблемою якби вони її оголосили у 22, в зараз кіло зона вже створена. Дрони літають сотнями, половина з них до лбз не доїде.

По друге, мобілізували мало, одягти, нагодувати, дати зброю, а не ржавий калаш на 5 людей. В кацапів економіку і так і дуже поганій ситуації, а це може її взагалі добити.
02.06.2026 17:55 Ответить
+2
"Водночас він визнає, що черговий етап призову не дозволить армії РФ змінити ситуацію на полі бою через технологічну перевагу Сил оборони України у безпілотниках. Він наголосив, що українські дрони "розбирають піхоту" на підступах, не дають "підняти голови" штурмовим групам та "буквально завалили" собою як передову, так і ближній тил."

Тобто навіть цей алкаш це розуміе
02.06.2026 17:56 Ответить
Пішов прогрів населення ?
02.06.2026 17:45 Ответить
Кордони на болотах відкриті,якщо ти не знав .Мобілізація на болотах трохи інша
02.06.2026 17:48 Ответить
02.06.2026 17:50 Ответить
До капітуляції?
02.06.2026 17:54 Ответить
Неможливо.
Не було ж ніколи на росії мобілізації.
І не буде.
Правда ж?
02.06.2026 17:46 Ответить
Виходить, що була. Восени 2022 року. Правда ж?
02.06.2026 17:55 Ответить
Є такі, що кажуть, не було.
02.06.2026 17:57 Ответить
Є навіть ті, хто кажуть, що там бусифікують щодня. Тільки це ретельно приховують
02.06.2026 18:01 Ответить
Ну ви ж їм не вірите, правда?
02.06.2026 18:03 Ответить
Я то якраз вірю. А ви?
02.06.2026 18:11 Ответить
Он сказал что его взломали, а новую мобилизацию кацапы боятся проводить из за выборов и снижения рейтинга Путлера.
02.06.2026 17:47 Ответить
Багато разів доведено, що раби кацапстану не здатні до опору владі. То чого вони бояться?
02.06.2026 17:57 Ответить
це частина плану згідно якого іде спєціальная воєнная опєрація
02.06.2026 17:48 Ответить
Ну если кацапы и вправду начнут проводить новую масштабную мобилизацию, от у нас так же она ещё более ужесточаться, а это значит ждём уменьшения призывного возраста до 18 или до 23, а так же то , что бронь снимут с вообще всех, кроме мусоров и депутатов.
02.06.2026 17:49 Ответить
Не ждём.
02.06.2026 17:52 Ответить
02.06.2026 17:55 Ответить
На скільки днів там залишилося ракет і шахедов за свіжими даними?
02.06.2026 17:59 Ответить
Ступа ти схоже конкретна. Якщо замість прямої інформації аргументуеш мемами 4літньох давнини.

У москалів жопа в економіці, це пишуть навіть вони сами.
02.06.2026 18:01 Ответить
РФ нарощує виробництво "Шахедів" - понад 100 тисяч одиниць на рік, - Скібіцький
Джерело: https://censor.net/ua/n4006199

Ось тобі пряма інформація. Сподіваюся не потрібно пояснювати, що калаш русня зробить набагато швидше, ніж шахед?
02.06.2026 18:10 Ответить
02.06.2026 17:56 Ответить
А то до цього кацапського м'яса було мало! Бойові дії вже не ті, що в 2022 році, ні м'ясо, ні танки вже нічого не вирішують на полі бою, але савєцькім генералам-алкоголікам цього не зрозуміти! 😁
02.06.2026 17:57 Ответить
 
 