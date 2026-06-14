РФ дедалі важче залучати нових військових для війни проти України, - CNN

Кремлю стає дедалі важче поповнювати лави своєї армії для продовження агресії проти України. Попри мільйонні виплати та обіцянки списання боргів, охочих воювати стає все менше.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Провал залучення новобранців

Як пише видання, Москва вдається до дедалі відчайдушніших заходів для підтримки чисельності своїх військ. Через це Путін, імовірно, постане перед необхідністю ухвалення непопулярних рішень уже цього року задля продовження бойових дій проти України.

Зазначається, що РФ уже задіяла на передовій десятки тисяч колишніх в'язнів, а також підсилила свої лави трьома хвилями військових із Північної Кореї та іноземними найманцями, яких залучили, пообіцявши грошові виплати.

Кремль намагається заманити новобранців виплатами до 80 тисяч доларів та анулюванням боргів на суму до 140 тисяч доларів. Для залучення нових бійців використовують білборди, соціальні мережі та навіть обіцянки отримання громадянства.

Проте кампанія провалилася: у першому кварталі 2026 року темпи підписання контрактів скоротилися на 20% відносно показників минулого року.

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За оцінками експертів, це може змусити Москву оголосити другу хвилю примусової мобілізації із закриттям кордонів для військовозобов'язаних, попри те, що перша мобілізація 2022 року виявилася вкрай непопулярною і змусила сотні тисяч росіян емігрувати з країни.

У статті зазначається, що дефіцит чоловіків призовного віку вже б'є по всій російській економіці.

"Уся російська економіка страждає від найгострішого дефіциту робочої сили в історії", - заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс.

Пів мільйона ліквідованих окупантів

За даними деяких західних розвідок, втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України становлять близько 500 тис. вбитих окупантів. Щомісячні втрати армії РФ становлять від 30 тис. до 35 тис. осіб.

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