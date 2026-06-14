РФ все труднее привлекать новых военных для войны против Украины, - CNN
Кремлю становится всё труднее пополнять ряды своей армии для продолжения агрессии против Украины. Несмотря на миллионные выплаты и обещания списания долгов, желающих воевать становится всё меньше.
Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Провал привлечения новобранцев
Как пишет издание, Москва прибегает к все более отчаянным мерам для поддержания численности своих войск. Из-за этого Путин, вероятно, столкнется с необходимостью принятия непопулярных решений уже в этом году для продолжения боевых действий против Украины.
Отмечается, что РФ уже задействовала на передовой десятки тысяч бывших заключенных, а также усилила свои ряды тремя волнами военных из Северной Кореи и иностранными наемниками, которых привлекли, пообещав денежные выплаты.
Кремль пытается заманить новобранцев выплатами до 80 тысяч долларов и аннулированием долгов на сумму до 140 тысяч долларов. Для привлечения новых бойцов используют билборды, социальные сети и даже обещания получения гражданства.
Однако кампания провалилась: в первом квартале 2026 года темпы подписания контрактов сократились на 20% по сравнению с показателями прошлого года.
По оценкам экспертов, это может заставить Москву объявить вторую волну принудительной мобилизации с закрытием границ для военнообязанных, несмотря на то, что первая мобилизация 2022 года оказалась крайне непопулярной и заставила сотни тысяч россиян эмигрировать из страны.
В статье отмечается, что дефицит мужчин призывного возраста уже бьет по всей российской экономике.
"Вся российская экономика страдает от самого острого дефицита рабочей силы в истории", — заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.
Полмиллиона уничтоженных оккупантов
По данным некоторых западных разведок, потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 500 тыс. убитых оккупантов. Ежемесячные потери армии РФ составляют от 30 тыс. до 35 тыс. человек.
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Кремль намагається заманити новобранців виплатами до 80 тисяч доларів та анулюванням боргів на суму до 140 тисяч доларів.
В'язні, найманці, іноземні війська, виплати - оце вони тупі.
Є ж набагато легший спосіб залучення військових - називається "оповіщення".
В кого функціонує "оповіщення" - в тих проблем з набором в армію зовсім немає.