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Новости Мобилизация в РФ
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РФ все труднее привлекать новых военных для войны против Украины, - CNN

Рубли не спасают: набор в армию РФ обвалился на 20%

Кремлю становится всё труднее пополнять ряды своей армии для продолжения агрессии против Украины. Несмотря на миллионные выплаты и обещания списания долгов, желающих воевать становится всё меньше.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

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Провал привлечения новобранцев 

Как пишет издание, Москва прибегает к все более отчаянным мерам для поддержания численности своих войск. Из-за этого Путин, вероятно, столкнется с необходимостью принятия непопулярных решений уже в этом году для продолжения боевых действий против Украины.

Отмечается, что РФ уже задействовала на передовой десятки тысяч бывших заключенных, а также усилила свои ряды тремя волнами военных из Северной Кореи и иностранными наемниками, которых привлекли, пообещав денежные выплаты.

Кремль пытается заманить новобранцев выплатами до 80 тысяч долларов и аннулированием долгов на сумму до 140 тысяч долларов. Для привлечения новых бойцов используют билборды, социальные сети и даже обещания получения гражданства.

Однако кампания провалилась: в первом квартале 2026 года темпы подписания контрактов сократились на 20% по сравнению с показателями прошлого года.

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По оценкам экспертов, это может заставить Москву объявить вторую волну принудительной мобилизации с закрытием границ для военнообязанных, несмотря на то, что первая мобилизация 2022 года оказалась крайне непопулярной и заставила сотни тысяч россиян эмигрировать из страны.

В статье отмечается, что дефицит мужчин призывного возраста уже бьет по всей российской экономике.

"Вся российская экономика страдает от самого острого дефицита рабочей силы в истории", — заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

Полмиллиона уничтоженных оккупантов 

По данным некоторых западных разведок, потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 500 тыс. убитых оккупантов. Ежемесячные потери армии РФ составляют от 30 тыс. до 35 тыс. человек.

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армия РФ (23057) россия (97902) мобилизация (3100) наемник (350)
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Переживают за кацапів?
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14.06.2026 17:39 Ответить
ПОКИ В РАШИСТА Є НАФТОДОЛАРИ ВІН ЗМОЖЕ УТРИМУВАТИ ЗДЛЧИНЦІВ ДЛЯ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...ЕКСПЕРД ПИШЕ КУЙНЮ...
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14.06.2026 17:42 Ответить
РФ уже задіяла на передовій десятки тисяч колишніх в'язнів, а також підсилила свої лави трьома хвилями військових із Північної Кореї та іноземними найманцями, яких залучили, пообіцявши грошові виплати.
Кремль намагається заманити новобранців виплатами до 80 тисяч доларів та анулюванням боргів на суму до 140 тисяч доларів.

В'язні, найманці, іноземні війська, виплати - оце вони тупі.
Є ж набагато легший спосіб залучення військових - називається "оповіщення".
В кого функціонує "оповіщення" - в тих проблем з набором в армію зовсім немає.
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14.06.2026 17:43 Ответить
Поки там немає примусової загальної морбілізації.А такіі гроші,як платять зараз зашмарканим москалям,це безпрецедентно і такого ніколи не було.
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14.06.2026 17:53 Ответить
Україна ж без проблем залучає, Федоров крутиться як вуж на сковороді, не знає вже що обіцяти
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14.06.2026 17:57 Ответить
Он і Міндіча відправили до Ізраілю-буде там відкривати центр рекрутингу.
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14.06.2026 18:05 Ответить
 
 