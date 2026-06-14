РФ все труднее привлекать новых военных для войны против Украины, - CNN

Кремлю становится всё труднее пополнять ряды своей армии для продолжения агрессии против Украины. Несмотря на миллионные выплаты и обещания списания долгов, желающих воевать становится всё меньше.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

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Провал привлечения новобранцев

Как пишет издание, Москва прибегает к все более отчаянным мерам для поддержания численности своих войск. Из-за этого Путин, вероятно, столкнется с необходимостью принятия непопулярных решений уже в этом году для продолжения боевых действий против Украины.

Отмечается, что РФ уже задействовала на передовой десятки тысяч бывших заключенных, а также усилила свои ряды тремя волнами военных из Северной Кореи и иностранными наемниками, которых привлекли, пообещав денежные выплаты.

Кремль пытается заманить новобранцев выплатами до 80 тысяч долларов и аннулированием долгов на сумму до 140 тысяч долларов. Для привлечения новых бойцов используют билборды, социальные сети и даже обещания получения гражданства.

Однако кампания провалилась: в первом квартале 2026 года темпы подписания контрактов сократились на 20% по сравнению с показателями прошлого года.

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По оценкам экспертов, это может заставить Москву объявить вторую волну принудительной мобилизации с закрытием границ для военнообязанных, несмотря на то, что первая мобилизация 2022 года оказалась крайне непопулярной и заставила сотни тысяч россиян эмигрировать из страны.

В статье отмечается, что дефицит мужчин призывного возраста уже бьет по всей российской экономике.

"Вся российская экономика страдает от самого острого дефицита рабочей силы в истории", — заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

Полмиллиона уничтоженных оккупантов

По данным некоторых западных разведок, потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 500 тыс. убитых оккупантов. Ежемесячные потери армии РФ составляют от 30 тыс. до 35 тыс. человек.

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