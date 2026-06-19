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Новости Фото Мобилизация в РФ
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О силовой мобилизации мужчин сообщают в Пензенской области РФ. Проводятся облавы, - российские СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Жители Пензенской области РФ заявили, что в населенных пунктах проводится принудительная мобилизация мужчин, проходят облавы.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, россияне в ночь с 16 на 17 июня зафиксировали инцидент, когда возле военкомата в Каменке Пензенской области женщины пытались помешать сотрудникам увезти мужчин на микроавтобусе.

По словам местных жителей, сотрудники военкоматов ночью ездят на черных микроавтобусах и выслеживают людей возле алкомаркетов, чтобы "забрать пьяных, которых легко заставить что-то подписать".

В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?
В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?

18 июня в Росгвардии заявили о рейде по выявлению нарушителей воинского учета. Полицейские останавливали автомобили и проверили 80 человек. Девяти из них вручили повестки.

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Также три недели назад пензенское издание "Новая Альтернатива" писало о похищении жителя Сурска Владимира Подковиркина, пытках жителя Пензы Станислава Вяльцина и других местных жителей, которых принудительно отправили на войну против Украины.

Местная жительница Анастасия Фомина обратилась к председателю Следкома РФ Бастрыкину, поскольку её 58-летнего отца забрали из дома в селе Русский Качим. Мужчину привезли в военкомат, дали только один раз увидеться с родственниками под конвоем и в тот же вечер вместе с другими мужчинами отправили в Ростовскую область. Как рассказала девушка, и её отца, и других мужчин, которые были в военкомате в тот день, заставляли подписать контракт под давлением. 

В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?
В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?
В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?

В соцсетях россияне также пишут о других случаях силовой мобилизации, которые имели место в апреле и мае.

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В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?
В одной из областей РФ начали силовую мобилизацию: что известно?

Автор: 

россия (97976) мобилизация (3104) Пензенская область (3)
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Топ комментарии
+16
українське іпсо, знято десь на довженка
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19.06.2026 09:50 Ответить
+16
Вся різниця в тому, що на мордорі бусифікують для загарбання чужих територій, а у нас для захисту дітей, дружин, батьків та своєї землі.
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19.06.2026 10:07 Ответить
+6
І що, там не беруть хабарі та не відпускають бусифікованих? От же ж нелюди...
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19.06.2026 09:55 Ответить

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