О силовой мобилизации мужчин сообщают в Пензенской области РФ. Проводятся облавы, - российские СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Жители Пензенской области РФ заявили, что в населенных пунктах проводится принудительная мобилизация мужчин, проходят облавы.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, россияне в ночь с 16 на 17 июня зафиксировали инцидент, когда возле военкомата в Каменке Пензенской области женщины пытались помешать сотрудникам увезти мужчин на микроавтобусе.

По словам местных жителей, сотрудники военкоматов ночью ездят на черных микроавтобусах и выслеживают людей возле алкомаркетов, чтобы "забрать пьяных, которых легко заставить что-то подписать".





18 июня в Росгвардии заявили о рейде по выявлению нарушителей воинского учета. Полицейские останавливали автомобили и проверили 80 человек. Девяти из них вручили повестки.

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Также три недели назад пензенское издание "Новая Альтернатива" писало о похищении жителя Сурска Владимира Подковиркина, пытках жителя Пензы Станислава Вяльцина и других местных жителей, которых принудительно отправили на войну против Украины.

Местная жительница Анастасия Фомина обратилась к председателю Следкома РФ Бастрыкину, поскольку её 58-летнего отца забрали из дома в селе Русский Качим. Мужчину привезли в военкомат, дали только один раз увидеться с родственниками под конвоем и в тот же вечер вместе с другими мужчинами отправили в Ростовскую область. Как рассказала девушка, и её отца, и других мужчин, которые были в военкомате в тот день, заставляли подписать контракт под давлением.







В соцсетях россияне также пишут о других случаях силовой мобилизации, которые имели место в апреле и мае.

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