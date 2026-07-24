Зеленський заявив, що РФ готує нову хвилю мобілізацію восени: Путін хоче розширити війну

Українська розвідка має інформацію про те, що Росія готує доволі значну нову хвилю мобілізації восени.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова хвиля мобілізації в РФ

"Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах", - сказав глава держави.

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Превентивний захист України

Він наголосив, що Україна має "превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях".

"Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир", - сказав Зеленський.

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