УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація в РФ
1 281 34

Зеленський заявив, що РФ готує нову хвилю мобілізацію восени: Путін хоче розширити війну

окупанти, загарбники

Українська розвідка має інформацію про те, що Росія готує доволі значну нову хвилю мобілізації восени.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова хвиля мобілізації в РФ

"Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах", - сказав глава держави.

Читайте також: У РФ найближчим часом відбудеться мобілізація, нам треба знищувати 50 тис. окупантів щомісяця, - Жорін

Превентивний захист України

Він наголосив, що Україна має "превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях".

"Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський заявив про ризик мобілізації в РФ після виборів

Автор: 

Зеленський Володимир (28478) росія (70966) мобілізація (3503)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
"РФ готує нову хвилю мобілізації восени "- сказав головний бусифікатор України . Так в них і старої хвилі мобілізації не було ,в них контрактники і найманці ,це в тебе бусифіковані кріпаки.
показати весь коментар
24.07.2026 22:24 Відповісти
+7
Як Зеля готувався до нападу до 22 року

показати весь коментар
24.07.2026 22:19 Відповісти
+7
Так саме тому ти звільнив Федорова ,саме тому немає МО ,міністра МЗС ,голови СБУ і служби ЗР ,чи ти свідомо створив хаос ?
показати весь коментар
24.07.2026 22:27 Відповісти

Завантаження...

 
 