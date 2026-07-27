Путін не готовий зупинити війну та планує мобілізувати до 500 тис. осіб восени, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не готовий зупинити війну проти України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ готується до мобілізації

За його словами, є дані розвідки, що очільник Кремля готується до мобілізації.

"Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію", - зазначив глава держави.

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Скільки росіян мобілізують?

Він також наголошує, що це стане великою проблемою, бо Путін розраховує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

"Для нього мобілізувати таку кількість людей не так уже й складно. У нього будуть внутрішні питання із цього приводу, оскільки його суспільство - і я бачив опитування - виступає проти мобілізації. Значний відсоток населення також виступає проти війни, але вони все одно підтримують Путіна. Він не зможе швидко підготувати цих людей. Це, знов-таки, означає, що він посилатиме на поле бою погано підготовлених людей. А це, зі свого боку, означає великі втрати", - пояснив Зеленський.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що Путін готує умови для розширення мобілізації та хоче залучити ще 30 тисяч солдатів із КНДР.

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