Путін готує умови для розширення мобілізації та хоче залучити ще 30 тисяч солдатів із КНДР, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про доповіді розвідки щодо планів Кремля на осінь.

Про це він розповів у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати РФ та підготовка до мобілізації

"Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – в російських планах, – так це миру. На жаль. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, Путін готується просто забирати нових росіян на війну, маскуючи свої наміри іншими словами та сигналами.

"Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це", - сказав президент.

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30 тисяч солдатів із КНДР

Крім того, Кремль, за словами Зеленського, продовжує поглиблювати військове співробітництво з Північною Кореєю. Зокрема, Росія розраховує залучити ще 30 тисяч військовослужбовців із КНДР. З червня у Воронезькій області РФ уже готують інфраструктуру для їхнього прийому.

"Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти", - додав глава держави.

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