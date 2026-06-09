Вторгнення РФ стало золотою жилою: КНДР збагатилася на мільярди доларів завдяки війні в Україні, - розвідка
Війна Росії проти України стала для Північної Кореї справжнім економічним рятівним колом. Завдяки масштабній військовій допомозі Кремлю режим Кім Чен Ина зміг вийти з глибокої фінансової кризи пандемійних років та продемонструвати різке зростання економіки.
За оцінками розвідки Південної Кореї, Пхеньян міг заробити на російській агресії до 14 мільярдів доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Для КНДР ця сума є колосальною, адже вона фактично співвідносна з усім річним валовим внутрішнім продуктом країни.
Росія щедро розраховується з Північною Кореєю за систематичні поставки артилерійських боєприпасів, балістичних ракет, а також за відправку північнокорейських військовослужбовців для участі у бойових діях проти України.
Журналісти видання The Wall Street Journal та аналітики виділяють кілька ключових каналів збагачення Пхеньяна:
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Прямі фінансові вливання: Мільярди доларів готівкою за виконання оборонних замовлень РФ.
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Бартер технологіями: Значна частина розрахунків з боку Москви йде військовими технологіями, сучасним обладнанням та космічними напрацюваннями.
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Обхід санкцій: Партнерство з Росією та Китаєм відкрило для ізольованої КНДР доступ до інновацій, нових торгових маршрутів та закритих раніше ринків збуту.
Отримані від Кремля гроші режим Кім Чен Ина активно вливає у вітрину своєї диктатури — столицю країни. Наразі у Пхеньяні розгорнулися масштабні будівельні майданчики, зводяться нові житлові масиви, з'являються сучасні сервіси та навіть впроваджуються передові цифрові системи управління.
Попри будівельний бум у столиці та рекордні прибутки оборонного сектора, на реальному житті пересічних громадян Північної Кореї це майже ніяк не позначилося. Поза межами Пхеньяна населення країни продовжує жити в умовах тотальних злиднів, дефіциту базових продуктів і абсолютного безправ'я, як і до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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