Вторгнення РФ стало золотою жилою: КНДР збагатилася на мільярди доларів завдяки війні в Україні, - розвідка

Війна Росії проти України стала для Північної Кореї справжнім економічним рятівним колом. Завдяки масштабній військовій допомозі Кремлю режим Кім Чен Ина зміг вийти з глибокої фінансової кризи пандемійних років та продемонструвати різке зростання економіки.

За оцінками розвідки Південної Кореї, Пхеньян міг заробити на російській агресії до 14 мільярдів доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для КНДР ця сума є колосальною, адже вона фактично співвідносна з усім річним валовим внутрішнім продуктом країни.

Росія щедро розраховується з Північною Кореєю за систематичні поставки артилерійських боєприпасів, балістичних ракет, а також за відправку північнокорейських військовослужбовців для участі у бойових діях проти України.

Журналісти видання The Wall Street Journal та аналітики виділяють кілька ключових каналів збагачення Пхеньяна:

Прямі фінансові вливання: Мільярди доларів готівкою за виконання оборонних замовлень РФ.

Бартер технологіями: Значна частина розрахунків з боку Москви йде військовими технологіями, сучасним обладнанням та космічними напрацюваннями.

Обхід санкцій: Партнерство з Росією та Китаєм відкрило для ізольованої КНДР доступ до інновацій, нових торгових маршрутів та закритих раніше ринків збуту.

Отримані від Кремля гроші режим Кім Чен Ина активно вливає у вітрину своєї диктатури — столицю країни. Наразі у Пхеньяні розгорнулися масштабні будівельні майданчики, зводяться нові житлові масиви, з'являються сучасні сервіси та навіть впроваджуються передові цифрові системи управління.

Попри будівельний бум у столиці та рекордні прибутки оборонного сектора, на реальному житті пересічних громадян Північної Кореї це майже ніяк не позначилося. Поза межами Пхеньяна населення країни продовжує жити в умовах тотальних злиднів, дефіциту базових продуктів і абсолютного безправ'я, як і до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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